Madár Vera az elhunyt Cs. Németh Lajosról: „Őt tényleg mindenki szerette”

Cs. Németh Lajos halálhíre láttán elárasztották a közösségi oldalakat a barátaitól, kollégáitól érkező búcsúk vasárnap este. Uganakkor bőven akadtak olyanok is, akik úgy döntöttek, másképpen szeretnének emlékezni rá.

Fotó: Zih Zsolt

A tévénézők leginkább a Jóban Rosszban című sorozatból ismerik őt, melyben 12 éven alakította Károly bácsit. Az általa megformált karakter sokban hasonlított a valódi személyiségéhez, ugyanolyan kedvesnek, közvetlennek és segítőkésznek ismerték őt a munkatársak, mint amilyen a figurája. Amit viszont a legtöbben nem láthattak, hogy minden körülmények között rendkívül jókedélyű volt, s arra törekedett, hogy mosolyt csaljon a környezetében élők arcára is.

Madár Vera mély fájdalommal beszélt róla

Madár Vera nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy a sorozat Gyöngyijeként egy olyan kivételes emberrel dolgozhatott együtt, mint amilyen Lajos bácsi volt.

Ismertem már korábbról is, a csodálatos szinkronhangját és legendás szerepei voltak, ezért nagyon megörültem, amikor először feltűnt a sorozatban. Őt tényleg mindenki szerette. Csendes volt, alázatos, az a generáció, akik a szakmát hivatásként kezelték, az embereket tiszteletben tartották és rendkívül jó humora volt

– kezdte a Borsnak a színésznő, aki szomorúan, mégis mosolyogva emlékezett vissza a közösen megélt vidám pillanatokra.

– A lelkében nem 83 éves volt, hanem kortalan. Örök derű volt a szemében, a lényében, a tartásában. Három évvel ezelőtt úgy ünnepeltük a 80. születésnapját, hogy a forgatás végén bejött a Tények Plusz stábja, csináltak vele interjút, volt torta és nagy meglepetés. Szerencsés vagyok, hogy azok között lehettem, akikkel együtt játszott az aznapi jelenetekben és felköszöntöttük. Mondtuk neki, lehetetlen, hogy 80 éves, biztos elégett a születési anyakönyvi kivonata és hazudozik a koráról, mert szerintünk legalább 20 évvel fiatalabb! – emlékezett vissza.

Vera egyik legszebb emléke, amikor Cs. Németh Lajos a 80. születésnapját együtt ünnepelték (Fotó: TV2)

Vera úgy látta, bár Lajos bácsi sosem vágyott arra, hogy a társaság középpontjába kerüljön, a barátságos személyisége miatt valahogy mégis mindig rá irányult a figyelem.

– Ha problémád volt, végighallgatott, adott jó tanácsot. Ha komoly dologról volt szó és ha vicceskedni kellett, abban is partnerre leltünk benne. Mindig jelen volt, amikor kellett, mégsem éreztük soknak. Nem lehetett nem figyelni rá. Emberként, színészként is kiváló volt. A sorozat nézőivel elhitette hogy a partnerével, Pásztor Edinával valóban egy párt alkotnak, holott több mint 60 éven át éltek boldog házasságban a feleségével, Tóth Judittal. Amikor eltávozik valaki, akkor mindenkinek kötelessége jókat és szépeket mesélni róla, de ha pisztollyal fenyegetnének sem tudnék mást mondani, mert tényleg ilyen kivételes ember volt. Nagyon fog hiányozni… – mondta Vera elcsukló hangon, hiszen ahogy hozzá hasonlóan sokan, ő is úgy érzi, hogy Lajos bácsi távozásával szegényebb lett a világ.