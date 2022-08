Bikiniben mutatta meg bomba alakját Madár Veronika – „Semmilyen titkom és trükköm nincs”

A színésznő a genetikának is sokat köszönhet, de megtanult mértékletesen étkezni, és a mozgás is fontos része az életének. Imád napfürdőzni, ehhez pedig mindig tudja, milyen bikinit vagy fürdőruhát válasszon.

Egészen biztos, hogy a szüleimtől örökölt jó genetikának sokat köszönhetek.

Amióta a koronavírus-járvány miatt otthon maradtunk, beállt egy rendszer az életemben. Igyekszem odafigyelni, hogy egészséges ételeket egyek. Figyelem a kalóriát, a szénhidrát bevitelt, de egyben azt is, hogy megfelelő tápanyag kerüljön a szervezetembe. Nem állítom, hogy mindig mindent megvonok magamtól, de számomra az elsődleges szempont a mértékletesség – kezdte Madár Veronika.

Férje, Richárd készítette a fotósorozatot a színésznőről. Fotó: LANDOR RICHARD

„Van egy jól bevált programom”

Kitapasztaltam, mennyit ehetek, de tudni kell megállj parancsolni magunknak

– mondta a színésznő, aki a Jóban Rosszban sorozatban 17 évet töltött el, ez idő alatt pedig önfegyelmet tanult.

– Semmilyen titkom és trükköm nincs, azonban a mozgásra igyekszem figyelni. Otthon számos sporteszköz áll a rendelkezésemre, így nem kell elautóznom egy edzőterembe. Ennek sok előnye van, főleg az, hogy akkor iktatom be a mozgást, amikor az időm megengedi. Csak át kell kapnom egy edzőruhát, és már csinálhatom is. Lehet, hogy ez nem annyira hatékony, mintha egy edző állna mellettem, de nekem ez így is megfelel. Van már egy jól bevált programom, azt használom, ami a karbantartásra és szinten tartásra elég – fűzte hozzá.

Szereti a bikinit és a fürdőruhát is, mindkettőben jól érzi magát. Fotó: LANDOR RICHARD

Az úszás adta meg az alapokat

A színésznőnek fiatal korában meg kellett küzdeni a túlsúllyal, azt követően pedig az anorexiával is. Sosem csinált ebből titkot, pláne, mert komoly tanulópénzt volt számára, hogy többé ne forduljon elő.

– Pontosan tudom, hogy mi miatt történt az a két állapot, és nem szeretnék még egyszer eljutni sem az egyik, sem a másik irányba. Nekem az alapokat a genetikán kívül az úszás adta meg, mert 4 éven keresztül sporttagozatra jártam. Stabilan, szépen úsztam, de látszódott, hogy az élsporthoz kevés lesz. Imádtam, és ez volt az egyetlen sporttevékenység, amiért sem a szüleimnek, sem a tanáromnak nem kellett könyörögni, szívesen csináltam – mesélte Vera, majd hozzátette, néhány hét múlva férjével nyaralni indulnak, ám ez idő alatt sem hanyagolja el a sportot.

A színésznő alig várja, hogy újra vízparton töltődjön. Fotó: LR

Nyaralás a vízparton

– Igyekszem majd sokat úszni. Általában a szállodákban van fitnesz terem is, olyankor azt is előszeretettel használom Richárdhoz csatlakozva. Mindig megtaláljuk a közös programokat, szeretünk együtt kikapcsolódni, de ilyenkor is meghagyjuk egymásnak a szabad teret, nem kényszerítjük bele egymást, ki mit szeretne épp csinálni – mondta.

Madár Veronika szinte már visszaszámolja a napokat, hogy átadhassa magát a pihenésnek. A nyár eddig főleg a munkáról szólt, alig várja, hogy egy vízparton töltődjön.

– Bízom benne, hogy augusztus második felében el tudunk valahova menni. Azt, hogy átlépjük-e az országhatárt, egyelőre nem döntöttük el. Talán szeptemberben belefér egy kis tengerparti pihenés, amennyiben nem szól közbe semmi – jelentette ki a színésznő, akinek egyelőre még az őszi munkái körvonalazódnak, de számít arra, hogy melósabb időszak elébe néz.