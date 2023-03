Ezek a legnépszerűbb tévéműsorok itthon: Továbbra sem akadt legyőzőre a TV2

A csatornacsaládok versenyében a januárt követően februárban is a TV2 Csoport végzett az élen, hiszen februárban teljes napon és főműsoridőben is a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban. A kiemelkedő teljesítményhez nagymértékben hozzájárult, hogy idén januárban a TV2 Csoport már főműsoridőben is piacvezető volt mindhárom kiemelt korcsoportban, és a fő konkurenshez mért előnyét februárban még tovább tudta növelni teljes napon és főműsoridőben egyaránt – írja a TV2.