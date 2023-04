Lesújtó hír érkezett: meghalt a világhírű együttes 46 éves zenésze, két hete még koncerteztek

Tragikus hír sújtotta le a zenei világot: 46 éves korában rövid betegség után elhunyt a világhírű zenekar, a The Script gitárosa, Mark Sheehan.

A zenész halálhírét az ír zenekar hivatalos Facebook-oldalán jelentették be még pénteken, mindössze két héttel az együttes legutóbbi koncertje után. A Daily Mail szerint közleményükben azt írták:

A szeretett férj, apa, testvér, zenésztárs és barát Mark Sheehan ma rövid betegség után elhunyt a kórházban. A család és a zenekar arra kéri a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ezekben a tragikus napokban

A bejelentés a rajongókból perceken belül több ezer kommentet és jókívánságot váltott ki. A háromgyermekes édesapa Amerikában élt feleségével, Rinával, sajtóhírek szerint a zenésztársai már a család és a barátok repülőútjait szervezik.

A népszerű együttes még 2001-ben alakult Dublinban, Mark Sheehan játszott gitáron, Glen Power dobol, Danny O’Donoghue pedig énekel. A banda 20 millió eladott lemezt ért el világszerte, és olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint a The Man Who Can't be Moved, a For The First Time vagy a Hall of Fame.