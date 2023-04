Eljegyezték Lana Del Reyt - Meseszép gyűrűt villantott az énekesnő

Futótűzként terjedt el a hír, miszerint Lana Del Reyt eljegyezte kedvese, akivel eddig igyekeztek kerülni a nyilvánosságot.

Fotó: Justin Higuchi

Azonban az ilyeneket a mai világban már nem nagyon lehet eltitkolni, így azt már eddig is lehetett tudni, hogy Evan Winiker, a Range Media Partners tulajdonosa és az énekesnő többször dolgoztak már együtt Lana albumain. Nem mellesleg a 37 éves énekesnő kilencedik stúdióalbuma vezeti a heti brit slágerlisták élét, és ha ez így marad, akkor ez lesz az énekesnő hatodik győzelme egy évtized alatt.

Így hát nem is csoda, hogy a Summertime Sadness és Born to Die című slágerek énekesnőjének minden oka megvan az örömre, hiszen amellett, hogy a karrierje is felfelé ível, még a magánélete is csodásan alakul. Lana már a gyönyörű jegygyűrűjét is megvillantotta a 2023-as Billboard Women In Music eseményen, melyen egy díjjal is kitüntették - szúrta ki a Billboard.