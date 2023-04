Gáspár Evelin is részt vett Oláh Ibolya produkciójában - Videó

Ahogy azt mi is megírtuk, rendkívül izgalmas volt a Sztárban Sztár kilencedik évadának hetedik adása, hiszen amellett, hogy kiderült, kitől kell búcsúznunk, az első körben Oláh Ibolya végzett az élen, így azonnal a döntőbe is jutott.

Evelin a színpadon is kipróbálta magát Fotó: YouTube

Az énekesnő ezúttal Joan Jett bőrébe bújt és természetesen az I Love Rock’n’Roll című dalát adta elő. Előadása pedig a zsűri és közönség tetszését is elnyerte. A szemfülesebbek pedig egy ismerős arcot is kiszúrhattak a háttértáncosok között, ugyanis Gáspár Evelin is Oláh Ibolya mögött ropta a színpadon.

Evelin feltűnése nem túl meglepő a műsorban, ugyanis az idősebbik Gáspár-lány a TV2 médiaakadémiáján tanul, és ahogy arról már korábban mesélt, a Sztárban Sztár színfalai mögött is dolgozik. Úgy látszik, most kicsit mégis sikerült az előtérbe kerülnie.