Eláll a lélegzeted: Halle Berry dögösebb, mint valaha

Halle Berry kiválóan tartja magát. Az 56 éves amerikai színésznő nem csak remek formának örvend, a filmiparban is sikert sikerre halmoz: bemutatták az első rendezését, a Megsebezve című netflixes sportdrámát, és a Moonfall című sci-fiben is övé volt a főszerep.

Ezúttal azonban nem a mozi, sokkal inkább a külseje miatt figyelünk rá. Halle Berryt a tengerparton fotózták, és biztosak vagyunk benne, hogy elállt a lélegzete a követőinek az Instagramon. Kétrészes fekete bikiniben láthatjuk, amelyet vékony zsinórdarabok tartanak össze, és természetesen meglehetősen mélyen dekoltált.

A melltartó felső pántjait fémkarikák díszítették, és a rajongók oldalról betekintést kaphattak a ruhája alá, miközben Halle élvezte a napfényt.

Az aprócska alsóról rojtok lógtak le, Halle Berry pedig egy áttetsző, geometrikus mintákkal díszített ponchót húzott a ruhája tetejére, miközben hagyta, hogy az áttetsző anyag leessen az egyik válláról. A színésznő pezsgőspoharat tart a jobb kezében, és a kép mellé azt írta: "Keeping my spirits up" amit úgy is értelmezhetünk "Hogy felvidítsam magam", de az is megfelelő, hogy "Fenn tartom a lelkemet."