Durván betámadták: Itt van Horváth Éva válasza a vádaskodó kommentelőknek

Mint ahogy már megszokhattuk, a kommentelőknek mindenről és mindenkiről meg van a véleményük s azt le is írják. Például a 44 évesen, két kisfiú büszke anyukájaként fantasztikus formában lévő Horváth Éváról, pontosabban karcsúságáról. Mert vannak, akik szerint kizárt, hogy a sztáranyuka csak a jógának köszönheti mostani álom alakját.

Horváth Évát kommentelők azzal vádolják betegeknek szánt injekcióval fogy Fotó: Facebook



Horváth Évát komoly dologgal vádolják

A sztáranyuka felháborodott, mert azzal gyanúsítják: ő is a sztárok új csodaszerével szúrja magát, ennek köszönheti fogyását. Mert, mint arról mi is írtunk: sok hazai celeb betegeknek szánt injekcióval szabadult meg a zsírpárnáktól.

"Felháborító, hogy rólam is ezt gondolják"

– mondta Horváth Éva. - Ez az egész „csodaszer”, amit egészséges emberek szúrnak magukba, rémálom! Elmebetegség, félelmetes, hogy hova tart a világ. Gyógyszert szúrni magadba, miközben semmi bajod, csak azért, hogy fogyj? Aztán majd 5-10 év múlva jönnek a mellékhatások, ki tudja milyen tünetei lesznek… Nagyon durva! Még amikor aktívan modellkedtem, egyszer répa fogyókúrát tartottam és besárgultam tőle, én már akkor megijedtem. Nem is értem, hogy jutott ez a dolog velem kapcsolatban eszébe bárkinek is, hiszen én az elmúlt években vagy terhes voltam, vagy szoptattam, mint ahogy a kisebbik fiam még mindig szopizik. Ha szúrnám magam, a szoptatáskor a kisfiam véráramába is bekerülne, hogy tennék ilyet vele?

Astanga jógának köszönheti karcsúságát

Éva nem is titkolja, imád enni, mindig is imádott.

"Mai napig nagyon szeretek enni, nem vetek meg magamtól most sem semmi"

– folytatta. Sőt! Akár 23 óra után is simán eszek tésztát, csokit, mogyorót, mert akkor már alszanak a gyerekek, akkor nyugodtan tudok enni. Korábban is jógáztam, aztán véletlenül találtam rá az Astanga jógára. Az első óra után nem is értettem, hogy eddig mit csináltam, hiszen ez a jóga. Elképesztően intenzív, szálkásít és annyira hajlékony lettem, mint fiatalkoromban! A vádaskodónak ajánlom, hogy jöjjenek ki hozzám Astanga jóga táborba, és meglátják mi az igazi csodaszer! - ajálotta fel segítségét Éva.