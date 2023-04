Durva átverés: Életveszélyes fogyasztószert reklámoznak dr. Zacher Gábor nevével

"Üdvözlök mindenkit! Zacher Gábor vagyok, általános orvos és endokrinológus. Jelenleg a Nemzeti Elhízáskutató Központ vezetője is vagyok. Szeretném megosztani Önökkel néhány csodás eredményt, életem sikerét. A világ legrangosabb orvosi díjai közül több mint 10-et is a magaménak tudhatok ezért a fejlesztésért. Olyan természetes fogyókúrás módszert fejlesztettünk ki, amellyel bárki akár 30 kg-ot is fogyhat egy hónap alatt, diéta, testmozgás és más erőfeszítés nélkül." - ezzel a (egyébként rossz nyelvtannal íródott) kamu szöveggel jelent meg az interneten a legújabb átverés, aminek a reményeink szerint senki sem dől be. Hogy miért ne? Kezdjük mindjárt az elején: Zacher doktor sürgősségi orvos és toxikológus, címzetes egyetemi docens, soha életében nem foglalkozott - kivéve az orvosi egyetem éveit - az endokrinológiával. Jelenleg mentőorvosként dolgozik, a sürgős esetek a terepe, illetve a toxikológia, amely témában rendszeresen megszólal hiteles platformokon.

Visszaélnek a nevével

Nem az első eset, hogy dr. Zacher Gábor nevét és arcát felhasználva akarnak csalók kamu termékeket eladni, az újdonság a témában az, hogy most már olyan szereket dobnak piacra, melyekről senki sem tudja, hogy hol és milyen körülmények között készültek, illetve milyen összetevőkből állnak. Ilyen pirulát reklámoz most egy az új oldal is. Nem kell gyógyszerésznek lenni ahhoz, hogy felmerüljön a gyanú: igen komoly egészségkárosodást szenvedhet, esetleg elhunyhat az, aki ilyen ellenőrizetlen szereket vesz be... A csalókat ez viszont a legkevésbé sem érdekli, ahogy azzal sem törődnek, hogy a szakmájuk kiváló képviselőit, a társadalom elismert szakembereinek nevét akarják bemocskolni.

Zacher tehetetlen

Míg a balesetek helyszínén, alkohol vagy drogok túladagolásánál a doktornak mindig van egy mentő ötlete, hogy életben tartsa a páciensét, az internetes csalókkal egyszerűen nem tud mit kezdeni. Dr. Zacher Gábort telefonon kerestük meg és arról érdeklődtünk, hogy hallott-e a legújabb "csodaszerről", amit a nevével reklámoznak?

- Lassan követni sem tudom, hogy mi mindent reklámoznak a nevemmel és az arcommal - válaszolta csípőből a népszerű doki

- De komolyan, el nem tudják képzelni, hogy mi mindennel hoznak összefüggésbe. Potencianövelők, emlőnövelők, értisztítók... ezek jutnak most hirtelen eszembe.

A csalásokról rendszeresen értesülök, sajnos azért, mert elképesztő mennyiségű telefont kapok, hogy segítsek ebben, abban... Nem tudok mit tenni ezekkel a csalókkal. Feljelentem őket, eltűnnek majd egy hét múlva egy másik kamu termékkel jönnek elő. Szélmalomharc az egész. Egyetlen ellenszer van, hogy megtanulják végre az emberek, hogy ellenőrzik, hogy mit szabad bevenni és mit nem. A fogyasztókon nagy felelősség van ebben a témában is.

A doktor azt is elárulta, hogy most nagyon mellé nyúltak a csalók, mivel pont az endokrinológia az a szakterület, amihez soha életében nem vonzódott.

- Sosem értettem hozzá, az egyetemen nem is szerettem ezt a szakot

- magyarázza az orvos - Valahogy nem állt hozzám közel, nem egy akut probléma, nem a szívem csücske. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy nagyon tisztelem és becsülöm azokat a kollégákat, akik ezen a területen dolgoznak, sajnos nincsenek túl sokan...

