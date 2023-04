Visszavonul az aktív sporttól Curtis szerelme. Jöhet a családalapítás?

Barnai Judit és Széki Attila, Curtis 2020 őszén jelentették be, hogy egy párt alkotnak. Abban az időben Judit még javában aktívan sportolt, a hazai kosárlabdázás meghatározó alakja volt. A 189 centiméteres center kiváló sportkarriert tudhat maga mögött, annak ellenére is, hogy volt egy nagyon komoly sérülése, amiből nem volt biztos, hogy valaha felépül... A bokáját törte el, amiben a szalagok is elszakadtak. Az utóbbi időben azonban egyre gyakrabban röppent fel a pletyka, hogy végleg befejezi. A szóbeszéd most igaznak bizonyult.

- Ugyan még hátra van 6 meccs... Édesanyával elkezdtük összeszámolni hány felnőtt pályára lépésem volt csak a magyar bajnokságba, mert talán valami véget fog érni számomra 16 év után és egy új fog elkezdődni. Nem is tudok több mindent leírni, mert nehéz megtalálni ilyenkor a szavakat… de megkönnyeztem ezeket írva és látva mi minden van mögöttem – írta Judit pár nappal ezelőtt az Instagram-oldalára.

Curtis mindenben támogatta

Az aktív sportkarrierjében a szerelme, Curtis feltétel nélkül támogatta Juditot, ahogy a visszavonulásáról szóló híreket sem hagyta szó nélkül:

Kevesebb lesz a sportág egy ikonnal! Egy igazi sportemberrel! Egy igazi legendával nagybetűs PÉLDAKÉPPEL! De annak a kislány akinek az a súlyos balesete volt anno mégis válogatott játékos lett pedig az is kérdéses volt lábra tud e majd állni. Ugyan így vár a nagyvilág! Az új ingerek! Új csodák! Új sikerek! Szeretlek és büszke vagyok rád

– írta Curtis a szerelme búcsú posztjához.

Curtis és a szerelme között nagy az összhang Fotó: Szabolcs László

Együtt a közös jövő felé

Bár egy korszak lezárult Judit életében, nem kérdés, hogy elkezdődik egy másik kaland, amire Curtis utalt is az említett Instagram-oldalon. Hogy az új kihívások alatt pontosan mit ért a szerelmespár, azt még nem tudni, de a két híresség a korábbaikban sem csinált titkot abból, hogy mindketten nyitottak a családalapításra.

Szeretnék fiatalon anya lenni. Mindkettőnknek van testvére, a család számunkra a legfontosabb. Nagyon vágyom az anyaságra, sok gyerekkel, szinte látom magam előtt, hogy ünnepekkor együtt van mindenki.

– nyilatkozta Judit tavaly nyáron a hot! magazinnak.