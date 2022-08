Nagy bejelentést tett Curtis és párja, Judit: babát akarnak

Pár évvel ezelőtt még kevesen hitték volna, hogy valaki meg tudja szelídíteni a kemény rappert. Nos, Barnai Juditnak sem volt könnyű dolga, de úgy tűnik, sikerrel járt. Ma már mindketten boldogan tekintenek vissza arra a két évvel ezelőtti napra, amikor megismerkedtek, az estére, amelyen Curtis romantikusan megnyerte a csinos kosárlabdázó szívét. Balatonlellén ugyanabban a bárban voltak, amikor Curtis kinézte magának Judie-t, majd odalépett hozzá, hogy szívesen megnézné vele a naplementét. A többi pedig már történelem.

A szerelmesek sokat vannak lenn a Balatonon, még az is megfordult a fejükben, hogy átteszik oda a székhelyüket, ám ebben egyelőre nem született döntés, hiszen az életvitelük merőben különböző.

– Tényleg különbözik az életritmusunk, az időbeosztásunk, de azért össze tudjuk egyeztetni. Vannak közös pontok. Nyáron nekem van egy-két hónapom, amikor ráérek. Ha fellépése van, vele tudok lenni, amíg el nem megy, aztán várom haza, vagy megyek vele. Amikor meg nekem van a szezonom, az neki nyugisabb időszak. Ha délelőtt nincs edzésem, azt kihasználjuk arra, hogy valamit közösen csináljunk, valahová elmenjünk, minél több időt legyünk együtt - mesélte a kosaras a hot! magazinnak.

Mostanában rengeteget van velük Curtis kisfia, Doncsi is, aki kifejezetten jóban van az édesapja kedvesével. Közös programokon vesznek részt, élményeket gyűjtene hármasban – ám nem volt ez mindig ilyen könnyű. Ebből akadt néha nézeteltérésük is.

– Még az elején tartottunk, amikor Judie szeretett volna már találkozni Doncsival. Nem tudtam kezelni a helyzetet, mert nem akartam elhamarkodottan bemutatni a gyerekemnek, szerettem volna előbb felkészíteni a fiamat. Aztán most már ez is működik: Doncsi imádja, le sem száll róla, úgy hívja, hogy Dzsodi. Még nem kerültem ilyen helyzetbe, nem volt egyszerű kezelni. De Judie-t is megértettem. Ez volt a kapcsolatunk legnehezebb pontja; mondta is, hogy ha nem akarom, hogy a gyerek megismerje, akkor hagyjuk az egészet. Kérdezte, hogy meddig akarok várni, ha vele tervezek. Az első pár alkalom nehezebb volt, de ma már simán el tudunk menni hárman bárhová, bármit csinálni – mesélte a happy enddel végződő történetet Attila.

Most tehát minden rózsaszínnek tűnik, így nem csoda, hogy komoly terveket szövögetnek a jövőre vonatkozóan. Abban pedig bizony csemeték is szerepelnek – esküvő már kevésbé!

– Az eljegyzésnek is eljön az ideje. Ezt a témát fel sem szoktam hozni, a közös gyerekről viszont inkább beszélünk. Én nagyon szeretnék. Mondtam is, hogy a házasság csak egy papír. Az eljegyzés már egy kötődés, az még fontosabb is, mint egy esküvő. Anélkül is működik minden – gondolkodott el a sportoló. – Azt még nem tisztáztam magamban, hogy a gyermekvállalás után visszamenjek-e kosárlabdázni vagy ne. Ati rám bízza a döntést, mindenben támogat. De majd hozza az élet. A tizenhatodik szezonomat kezdtem, ez már kemény, napi két edzéssel. Szeretnék fiatalon anya lenni. Mindkettőnknek van testvére, a család számunkra a legfontosabb. Nagyon vágyom az anyaságra, sok gyerekkel, szinte látom magam előtt, hogy ünnepekkor együtt van mindenki.

Ati három fiút szeretne, én viszont inkább lánypárti vagyok. Mondtam is neki, hogy a lánya élete szerelme lesz Doncsi mellett. Szóval, három gyermeket szeretnénk, a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek

– mosolygott Judie.