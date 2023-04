Kiderült az igazság Aurelio rejtélyes videójáról: a Borsnak válaszolt az ügyvéd

A 3 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélt Aurelio érthető módon nem túl aktív a közösségi csatornákon. Épp ezét lepett meg mindenkit, amikor vasárnap este felkerült egy friss videós poszt a TikTok-csatornájára. Természetesen azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon mi történhetett: sokan ugyanis tudni vélték, hogy a ValóVilág egykori játékosa így jelentette be idő előtti szabadulását. A kommentelők közt is akadt olyan, aki arról írt: biztos benne, hogy Aurelio valóban kijött, míg más arra figyelmeztetett: a videó könnyedén készülhetett korábban is, és nem is biztos, hogy ő maga tette ki.

Véletlenül került fel egy korábbi videó Aurelióról a TikTok-csatornájára, ezért hitték sokan, hogy szabadult Fotó: Végh István

Nos, a Bors telefonon kereste Aurelio ügyvédjét, dr. Galgóczi Zoltánt, aki elárulta: védence édesanyja posztolta véletlenül a felvételt a TikTokra (mely azóta egyébként el is lett távolítva - a szerk.), Aurelio pedig leghamarabb az év vége felé szabadulhat.

Azaz megoldódott a rejtély, Aurelio pedig nem szabadult titokban.