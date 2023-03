Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska most elvannak együtt, mint a befőtt

Az elmúlt 12 év igazán kalandosra sikerült Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska számára... A szerelmesek ez idő alatt három lánykérésen és négy szakításon voltak túl, s bár sokáig úgy tűnt, hogy ezúttal végleg elváltak útjaik, most kiderült: még mindig képtelenek egymás nélkül élni.

Fotó: Móricz István

Minden jel arra mutat, hogy újra összejött Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián

Az első szembetűnő jel az volt, mikor március elején hirtelen visszakövették egymást az Instagramon. Ez elsőre jelentéktelen dolognak tűnhet, azonban a huszonegyedik században ez az egyik eszköze annak, hogy a hírességek tudassák a külvilággal: fasírtban vannak a párjukkal vagy éppen dúl köztük a szerelem. A rajongók spekulációját az erősítette tovább, hogy a hétvégét is együtt töltötték Krisztiánék, ráadásul Zsuzska édesapjával. A Bors megkérdezte az énekest, hányadán is állnak egymással a csinos modellel. A válasz bár nem volt egyértelmű, mégis kétségtelen, hogy nagy változás történt a kapcsolatukban.

Ezt egyelőre szeretnénk megtartani magunknak...

– kezdte lapunknak Krisztián, akinek hangjából valóban az tükröződött, hogy ezúttal nem szeretne kitárulkozni a magánéletéről.

– Azt kijelenthetjük, hogy nehezen bírjuk egymás nélkül... Most elvagyunk, mint a befőtt – zárta szavait a zenész.

Jön az esküvő?

Annyi biztos, hogy a két híresség most jól megvan együtt, s talán ez a harmónia most már kitart köztük örökké. Tekintve, hogy pár hónapja még az esküvőre készültek, sőt Zsuzska ruhapróbán is járt mielőtt Krisztián kiadta az útját. Ki tudja, talán idén oltár elé is állhatnak, és végre révbe érhetnek egymás oldalán, amellett pedig Krisztián vágya is teljesül, hogy édesapa lehessen.

Nektek semmi másra nincs szükségetek csak egymásra! Házasodjatok össze, aztán jöhet a baba! Zsuzska biztosan gyönyörű kismama lesz, te pedig csodás apuka, Krisztián!

– üzente a párnak egy kedves kommentelő.