Azt pletykálják, titokban újra összejött Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska se veled, se nélküled kapcsolata már évek óta tart: akárhányszor szakítanak, valahogy mindig visszatalálnak egymáshoz. Legutóbb az új esztendő beköszöntével intettek búcsút egymásnak, vagyis egészen pontosan az énekes adta ki menyasszonya útját. Nem is akárhogy... Miközben Zsuzska menyasszonyi ruhákat próbált az esküvőjükre, addig Krisztián az Instagram-oldalán adta hírül, hogy vége köztük mindennek. Sőt, azt is hozzátette, hogy ezúttal véglegesen szakítottak, nincs visszaút.

Csúfosan ért véget Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolata Fotó: Móricz István

– Nem vagyunk és nem is leszünk együtt többé. A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is. Nem szeretnék háborút Zsuzsival, csak szeretném véglegesen lezárni az életemnek ezt a szakaszát. Voltak jó és rossz éveink, izgalmas volt az biztos. Végre eljött az én időm! Itt le is zárnám a sztorit, és nem is akarok beszélni erről többet – fakadt ki akkor az énekes, akinek szavai igencsak komolynak tűntek, ám a pletykák most mégis az ellenkezőjéről szólnak...

Vagy végleges, vagy nem

Zsuzsi pár héttel ezelőtt lapunknak szólta el magát Krisztiánnal kapcsolatban. Akkor úgy fogalmazott, van egy ügyük, ami vagy végleges, vagy nem. Ebből már korábban is arra lehetett következtetni, hogy nincs még lezárva minden köztük...

Nyilván van ez az ügyünk Krisztiánnal, ami vagy végleges, vagy nem

– szólta el magát a modell.

Fotó: TV2

Ha igazak a pletykák, akár még az esküvőjükre is sor kerülhet

Titokban újra összejöttek?

Viharos szakításukat követően Krisztián első dolga volt, hogy minden közösségi oldalán eltávolította Zsuzskát az ismerősei közül. A minap azonban arra bukkantunk, hogy az egykori szerelmesek visszakövették egymást az Instagram-oldalaikon, sőt sztorijukban ugyanazt a videót osztották meg. Arról nem is beszélve, hogy a felvétel beszédes üzenetet hordoz...

Egy nőnek két dolga van egy férfi életében. Nyugtassa, mikor ideges, idegesítse, mikor nyugodt

– olvasható a videóban. Ám, ha mindez még nem lenne elég, pár órája a Redditen is feltűnt egy poszt, melyben valaki bizton állítja: Krisztián és Zsuzska újra egy pár.

Mindenesetre, ha ez valóban így lenne, nem lepődnénk meg, hiszen valahogy mindig visszataláltak egymáshoz az elmúlt 10 év alatt. S ki tudja, talán végre révbe érnek és az esküvőjüket is megtartják.