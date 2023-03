Tóth Andi megtörte a csendet: Igen, szakítottunk!

Az utóbbi időben felröppent a hír, hogy Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata megromlott, sőt már az is szóbeszéd tárgya lett, hogy Peti el is költözött az énekesnőtől. Most Andi tisztázta a helyzetet.

Igen, szakítottunk

- kezdte legfrissebb Insta-sztorijában.

Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam

- magyarázta Andi.

