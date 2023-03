"Együtt vannak még?" – Rajongóik szerint furcsán viselkedik Tóth Andi és Marics Peti

Furcsa dolog szúrt szemet a Sztárban Sztár nézőinek! Már az elmúlt adás alkalmával is többeknek feltűnt, hogy Marics Peti és Tóth Andi kifejezetten furcsán viselkedik egymás társaságában, ám ezúttal már az aggodalmukat is kifejezték a rajongók... A két zsűritag ugyanis egymás felé sem nézett a műsor alatt, nem kommunikáltak, és Andi láthatóan nem volt túl jó passzban.

A Redditen azonnal fel is tette valaki a kérdést, hogy vajon együtt van-e még a két híresség, hiszen a viselkedésük nem erre enged következtetni.

Tóth Andi és Marics együtt vannak még? A Sztárban Sztárt nézve nem úgy tűnik. Egymásra sem néztek egész adás alatt, furcsának tartom

– írta, majd elszabadult a kommentszekció. A legtöbbeknek szintúgy feltűnt, hogy valami furcsa a két sztár viselkedésében, egyesek feszültséget is véltek felfedezni köztük. Valaki azt is kiemelte, hogy Andi fel is idegesítette magát, mikor az egyik élő bejelentkezése alkalmával megkérdezték, hol van a barátja.

– Nekem is feltűnt, hogy mintha feszkó lenne, bár lehet, csak megbeszélték, hogy nem akarják a párkapcsolat-szálat nyomatni műsoron belül. Nyilatkozatok alapján Andi elég rossz passzban van, Marics meg kb. folyamatosan 100%-on pörög és élvezi az életet, ahogy a csövön kifér. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a két mentalitás kompatibilis, meg hogy Marics tud egy ilyen szituban türelmes, megértő és támogató lenni úgy, hogy ő közben (látszólag) majd kicsattan az életörömtől. Én egyébként bírom őket, szóval részemről hajrá nekik – fejtette ki aggodalmait az egyik hozzászóló.

– Az egy dolog, hogy élő adás közben nem, hogy nem szólnak egymáshoz, de sokszor megjegyzést tesznek vagy pofákat vágnak.

Egymásra se néznek konkrétan. Az is fura volt nekem, mikor Andi élőzött és mindenki kérdezte, hol a Peti... Rendesen felidegesítette, hogy a saját kocsijában miért ne lehetnének külön.

Plusz mindkettőről csinálnak folyton képeket és pakolgatják is ki, de amióta megy a műsor még egy közöset nem raktak ki, pedig össze vannak mindig öltözve, tök jó tartalmakat tudnának gyártani. A Marics a visszavonulós videójára sem reagált egyáltalán szerintem. Én remélem, jól vannak, de nekem nagyon gyanús – osztotta meg észrevételeit az egyik rajongó.

Nos, hogy mi is az igazság, azt csak Andi és Peti tudja, az viszont biztos, hogy a rajongók aggódnak értük. Főleg Andiért, aki szemmel láthatóan lelkileg nincs túl jól, amióta bejelentette, hogy visszavonul az énekléstől.