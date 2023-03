Szívszorító hét: Varga Győző és Kamilla hercegné is gyászol, de Tóth Andit is a temetőben láthattuk

Szomorú hetet zárt Varga Győző: az Irigy Hónaljmirigy nevű zenekar oszlopos tagja a közösségi oldalán jelentette be a rossz hírt: szeretett édesanyja kedd este elhunyt.

– Mély fájdalommal tudatom, hogy Édesanyám Varga Julianna hosszú betegség után életének 75-ik évében tegnap este elhunyt. Emlékét szívemben őrzöm – írta közösségi oldalára a zenész.

Egy nappal később a világsajtót egy másik gyászhír járta körbe: a brit királyi család vesztett el egy rokont. III. Károly király feleségének, Kamillának a sógora Simon Elliot távozott az élők közül. A 82 éves korában elhunyt férfi még 1972-ben vette feleségül Kamilla húgát, Annabelt, akivel három gyermekük született. Fiuk, Ben Elliot a Konzervatív Párt elnöke volt.

Kamilla szoros kapcsolatot ápolt a sógorával, még a Károllyal való nászútjára is meghívta Elliotot és a családját.

Kamilla a sógorát gyászolja Fotó: AFP

A zenei pályafutásától visszavonuló Tóth Andit is átjárta a gyász. Talán nem véletlenül időzítette a hét közepére a szomorú bejelentését. Pénteken ugyanis a Hazatalálsz című TV2-es sorozatban – melynek ő az egyik főszereplője – műsorbeli testvérétől is búcsút vett. Szívig hatoló, érzelmes dallal búcsúzott a képernyőn. Acapella énekelte el az eredetileg Fábián Juli emlékére íródott Földrevaló című dalt.

Fotó: TV2

Majkának sem éppen ünnepléssel telt a hét, bár esetében könnyedebb témáról van szó – már annak, aki nem Manchester rajongó. Történt ugyanis, hogy a Liverpool–Manchester United összecsapás 7–0-ás eredménnyel végződött. A Manchester-drukker Majka a meccset a Spíler TV adásában vendégeskedve nézte, majd végül viccesen megjegyezte:

– Ha fix emberetek lennék, nem pedig csak meghívott, már nem ülnék itt. Dögöljek meg, ha még egyszer ide jövök…

Majka nem volt elégedett a meccs eredményével Fotó: Szabolcs László

De hogy ne csak rosszat mondjunk: a Sztárban sztár leszek! című TV2-es tehetségkutató műsor győztese, Kökény Dani mesélt arról, mire költötte a 10 millió forintos nyereményét. A szegény sorból származó fiú már a műsorban megígérte, hogy családját fogja segíteni a pénzből. Ennek eleget is tesz, ám a részletekbe egyelőre nem avatta be az olvasókat. Azt viszont elárulta, hogy megvette a rég áhított stúdiószettjét, amivel otthon is tud dalokat írni és rögzíteni.