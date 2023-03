Rá sem lehet ismerni! Nagyon megöregedett a Taxi sztárja

Igen, az autós jelenetek sem voltak rosszak, de kétségtelen, hogy a Taxi-filmek igazi sármját Samy Naceri és Frédéric Diefenthal kettőse adta: a vagány taxisofőr és az ügyetlen, de szerethető rendőr duója belopta magát a szívünkbe, nem csoda, hogy több folytatáshoz is a nevüket és az arcukat adták. Az első részt 1998-ban mutatták be, melyet két évre rá követett a második, majd 2003-ban a harmadik és 2007-ben a negyedik. (A 2018-as Taxi 5-öt inkább felejtsük el, aligha lehet véletlen, hogy az a rész már teljesen más színészekkel készült és más karakterekről is szólt!)

Jelenet a Taxi 2-ből: Samy Naceri kedvére száguldozhatott Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Samy Naceri neve kétségtelenül egybeforrt Daniel Morales taxis figurájával, a Taxi-filmek pedig meghozták számára a világhírt. Arcát, rosszfiús mosolyát bárki bárhol felismeri. Egyébként nem csak szerep volt számára a rosszfiús kisugárzás: sajnos civilben is elég sok balhéba keveredett. 1984-ben rablásért ítélték el, a kétezes évek elején drogügyei is voltak, valamint többször is keveredett verekedésbe.

Sajnos azonban az idő vasfoga a színészt sem kímélte: elsőre fel sem ismerni friss fotóit látva: