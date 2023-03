Ráléptek Horváth Éva szájára – Megdöbbentő fotó

Miközben a többség hátrahőköl, ha rovart lát, Horváth Éva inkább közelebb lép! – derül ki a modell friss vallomásából, melyet egy csokor szokatlan, Balin készült felvétellel illusztrál.

Fotó: Bánkúti Sándor

„Bemutatom a mai barátomat:) Lehet, nem tudjátok, de imádom a rovarokat és a hüllőket! Az első tévés szereplésem 7 évesen a Kuckó magazinműsorban volt a kaméleonjaimmal :) Úgy tűnik, Kristóf valamit biztosan örökölt tőlem”

– írta Instagram bejegyzéséhez a szexi, kétgyermekes anyuka, aki több fotót is megosztott a követőivel. Az első felvételen egy hatalmas botsáska mászik Horváth Éva arcán, egyik lábával rá is lép a modell szájára. A második fotón egy óriási szarvasbogárral látható, a fotók között pedig több fotón is látható a modell fia, Kristóf, aki szintén szívesen veszi a rovarok közelségét.