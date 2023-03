Papp Szabi kitálalt Tóth Andiról és Marics Petiről - videó

Papp Szabi, a népszerű Sztárban sztár című műsor zsűritagja a Mokkában beszélt többek között arról is, hogy milyen együtt dolgozni Tóth Andival és Marics Petivel.

Fotó: TV2

– Kulturáltak, visszafogottak, intelligensek, viccesek. Senki nem arcoskodik, senki nem olyan oldalát mutatja, hogy „itt vagyok a tévében és akkor most azt csinálok, amit akarok”. Mindenki tapintatosan, de néha élesen kritizál – mondta el Szabi a véleményét a péntek reggeli Mokkában.

Pár órával Szabi Mokkás szereplése után jött a drámai hír: szakított Tóth Andi és Marics Peti.

Mint megírtuk, péntek délelőtt jelentette be Andi a meglepő hírt, úgy tudni, Marics Peti már el is költözött Anditól. A Sztárban Sztár kilencedik adásában Tóth Andi és Marics Peti feltűnően rideg volt egymással a műsorban, még csak egymás felé sem néztek, Andi pedig kifejezetten komolyra vette a figurát.

– Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam – fogalmazott Andi Insta-sztorijában a történtekkel kapcsolatban.