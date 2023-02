Tóth Andi a szerelemről: "Nálam, ha valami egy hét után nem tart ott, akkor nem is fog soha"

Bár sok tehetséges szereplő méretteti meg magát hétről hétre a Sztárban Sztár színpadán, a legtöbb hír mégis a zsűri két tagjáról, Tóth Andiról és Marics Petiről szól, nem véletlenül... A szerelmesek minden megmozdulását árgus szemmel követik a rajongók, akik tudni akarják, hogy a kapcsolatuk épp milyen szakaszban van, mit esznek, hol laknak, mik a közös terveik a jövőre nézve.

Andi és Peti nem várt sokat az összeköltözéssel Fotó: Szabolcs László

Andi a Borsnak beszélt nemrég arról, hogy összeköltöztek, sőt arról is beszámolt, hogy már keresik azt a családi házat, ahol hosszabb távra is berendezkedhetnek együtt.

"Nem vagyok az az ember, aki szereti hosszasan húzni a dolgokat. Biztos van, aki úgy van vele, hogy mondjuk beszélünk az összeköltözésről két év múlva, ha már itt, vagy ott tart a kapcsolatunk. Nálam, ha valami egy hét után nem tart ott, akkor nem is fog soha. Azt hiszem, Petiből is ilyen energiákat váltottam ki, így az összebútorozás közös igény és döntés volt. Mindketten szeretnénk minél több időt együtt tölteni és ez így a legoptimálisabb.

Minek töltenénk éveket együtt úgy, hogy nem derül ki, mit hozunk ki egymásból null-huszonnégyben?

– tette fel a költői kérdést Tóth Andi.

A fiatalok már a családbővítésen is túl vannak, az énekesnő régi álmát váltotta valóra azzal, hogy egy kölyökkutya költözött be az életükbe.

Az aprónak épp nem mondható jövevényről Marics Petit kérdeztük a Sztárban Sztár idei szériájának második adása után. A fiatal énekes csak kutyafuttában válaszolt, hiszen Bailey a kocsiban szunyókált a maratoni adás alatt.

"Andinak nagy álma volt, hogy legyen egy rottweilere, és ez most megvalósult. Egyébként most is itt van a kocsiban, úgyhogy mindjárt megyünk is ki hozzá. Nagyon hozzánk nőt, velünk is alszik, vagyis kicsit nehéz vele. Persze volt koncepciónk arra, hogy a helyén alszik, és nem jöhet az ágyba, aztán..." – mondta a Sztárban Sztár zsűritagja.