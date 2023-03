"Hatalmas szerelem" - G.w.M megszólalt születendő kislányáról

Az utóbbi időben inkább G.w.M és exe botrányától volt hangos az internet, holott a rapper élete egyik legboldogabb időszakát éli. Kicsivel több mint egy hete hivatalosan is összekötötte az életét Kulcsár Edinával, hamarosan pedig megszületik első közös gyermekük is. A zenészt ki is faggatták a közösségi oldalán, milyen érzésekkel tölti el, hogy alig egy hónap múlva ismét apai örömök elé néz.

Fotó: Tv2

G.w.M reméli, hogy kislánya Kulcsár Edinára fog hasonlítani

Jaj, annyira várom, hogy nem tudom szavakba önteni. Nem igazán tudok mit mondani, hatalmas szerelem, amióta csak tudom, hogy érkezni fog. Remélem Edinára fog hasonlítani. De tökmindegy, nagyon várom

- írta az Instagram-oldalán a rapper, akinek már nem kell sokat várnia, hiszen Edina április közepére van kiírva.

Kiderülhetett a pici neve

Azt már korábban is beharangozta a sztárpár, hogy születendő gyermeküknek különleges nevet választottak, ám döntésüket megtartották maguknak. Természetesen a követőik nem érték be ennyivel, azonnal elindultak a találgatások, majd nem sokkal később kiderült, hogy A-betűs nevet kaphat a kislány. Ekkor a kismama azt is elárulta, hogy döntésüket rengeteg kutatómunka előzte meg, jelentés és számmisztika szerint is megvizsgálták a lehetséges opciókat, mielőtt választottak volna. A Metropol nem sokkal később kiszúrta, hogy a Redditen megjelent egy poszt, miszerint az egyik felhasználó tudni véli a kicsi nevét.

Varga Azra lesz Kulcsár Edina harmadik gyermekének neve. Egy alkalmazottjuktól hallottam. Az Azra név eredete: arab. Jelentése: szűz

- írta a bejegyzésben, s bár Edináék még nem erősítették meg a pletykákat, az biztos, hogy ha tényleg erre esett a választásuk, nagyon különleges nevet kap a kislány. A kismama által sokat emlegetett számmisztika szerint is pozitív tulajdonságokkal ruházza fel a viselőjét a név. Példaként, az Azrának keresztel emberek életét az egységesség, a határozottság jellemzi. Kreatív, egyszerű és mégis hihetetlenül összetett személyiség. Győztes típus, aki merész és vállalkozó szellemű.