Kulcsár Edina megvédte vőlegénye állítólag zavaros pénzügyeit

Bár életük egyik legboldogabb időszakát élik, mégsem lehet teljes az öröme G.w.M-nek és Kulcsár Edinának. A közelmúltban ugyanis napvilágra került egy cikk, amely hosszasan taglalja a rapper gyors vagyonosodásának hátterét, a szerző pedig azt is megemlítette, hogy az adóhatóság figyelmét is felkeltette a dolog. A Privát Kopó bűnügyi magazinja úgy fogalmaz: "Túlzással sem lehet lelkes adófizetőként emlegetni a „gengszterrappert”, (...) nincs látható forrása az „előadóművész” luxuséletvitelének, vagyonának." Ha pedig ez nem lenne elég, a lap arra is kitért, hogy bár G.w.M-nek volt egy bejegyzett vállalkozása, az 2019-ben megszűnt, az általa pedig gyakran emlegetett kiadói-menedzseri iroda, a G.w.M Music Production a hivatalos cégnyilvántartás szerint nincs és soha nem is volt. Sőt, a szerző azt is kiderítette, hogy Kulcsár Edina vőlegénye egyetlen gazdasági társaságban sem rendelkezik tulajdonrésszel, ahogy korábban sem.

Jogosan merülhet hát fel a kérdés: miből futja akkor a 60 milliós S-osztályú Mercedes, a Porsche Panamera, az Edinának vásárolt 24 milliós Porsche Macan és a méregdrága Gucci cuccok?

Kulcsár Edina szerint lejáratásról van szó Fotó: Bánkúti Sándor

"Előadó vagyok, nem bohóc"

Természetesen a lap vádjai eljutottak az illetékesekhez is, G.w.M pedig egy frappáns Instagram-posztban reagált rájuk. Láthatóan tudomást sem vesz a cikkről, ahogy írja: sír a nevetéstől és otthon fifázgat. Bár mondandója végén azért megjegyezte, a jogi lépéseket megtette az ügyben.

– Sírok a nevetéstől, hogy úgy hív mindenki fel, hogy minden rendben van-e, illetve, hogy jól vagyok-e… Persze itthon fifázok! Semmi extra nincs velem, csak megint leakarnak járatni a hülyeségekkel! Csinálom az új lemezeimet és készülök a turnémra! Nyugi már… Istenem! Előadó vagyok, nem bohóc… Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi dolgaimat viszont nem a médián keresztül kell bemutatnom és ezzel lezártnak tekintem az ügyet! Természetesen a lejáratásomban résztvevő illetékesekkel szemben megtesszük a jogi lépéseket! – fogalmazott G.w.M.

A Bors megkereste az ügyben Kulcsár Edinát is, hogy megkérdezzük, mit szól ahhoz, amit vőlegényéről és születendő gyermekének édesapjáról állítanak, ám az egykori szépségkirálynő nem kívánt nyilatkozni. Szerinte csupán lejáratásról van szó.

Nem foglalkozunk lejárató jellegű dolgokkal

– fogalmazott Edina.