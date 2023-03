Tényleg ez lesz a baba neve? Kulcsár Edina elárulta

Kulcsár Edina és G.w.M nemrég hivatalosan is összekötötték az életüket, hamarosan pedig megérkezik első közös gyermekük.

Fotó: Bánkúti Sándor

A jövevényről már tudni, hogy kislány lesz, ám eddig Edináék mélyen hallgattak arról, hogy pontosan mi is lesz a kicsi neve. Most a kismama kérdezz-feleleket tartott Insta-sztorijában, így volt, aki rá is kérdezett, hogy a hírek igazak-e és tényleg Azra lesz-e a kislányuk neve. Edina ezt cáfolta, és kifejtette, hogy a szülés után akarták csak elmondani a kislány nevét, ám mivel ekkora az érdeklődés, így néhány nap múlva elárulják.

– Tényleg Azra lesz a kislányotok neve? - kérdezte valaki.

– Nem! Mindig mondom, hogy nem kell mindig mindent elhinni, még akkor sem, ha valaki teljes meggyőződéssel állít valamit.

Mikor áruljátok el a babuci nevét?

- kérdezte másvalaki.

– Olyan sokan kérdezitek! Nem akartuk kifejezetten elárulni a születése előtt, aminek semmi különösebb oka nem volt, de most, hogy látjuk, mennyien érdeklődtök, akkor megosztjuk veletek hamarosan. Pont csináltatok neki valamit, amin rajta lesz a neve, szóval ahogy megérkezik a rendelésem, megmutatjuk nektek - válaszolta Edina.