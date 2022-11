Kulcsár Edina és G.w.M felfedte születendő babájuk nemét

Kulcsár Edina és G.w.M a múlt hétvégén egy "szűk körű" gender reveal partit tartottak szeretteiknek, így a család már tudja, hogy a pár első közös gyermeke kisfiú vagy kislány lesz-e. Nos, a rapper úgy döntött, a nagyközönséggel is megosztja a hírt: lányuk lesz.

Edinának és Márknak kislánya lesz Fotó: TV2

– Szűk családi rendezvény volt, de így is 90 főt sikerült meghívni, aminek méltóan megadtam a módját. Ahogyan ez nálunk szokás, ahogyan ennek lennie kell. Amikor megláttam a rózsaszín bummot, olyan érzés kapott el, mintha a születendő kislányom szólt volna hozzám: 'bármit is szerettél volna, és bármilyen terved is volt, Te az Én Apám vagy, és Én jövök közétek'. Azonnal olyan érzés, szerelem kapott el, amit nem lehet szavakba önteni.

Nagyon remélem, hogy Edinára fog hasonlítani, mert minden vágyam egy mini Edina

– árulta el G.w.M a Blikknek.