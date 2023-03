„Ő mondta ki rá az áment!” – mindent megbeszélt kisfiával Kucsera Gábor

Nem mindennapi szituációkkal és körülményekkel kell megküzdeniük azoknak, akik vállalják, hogy hetekig az otthonuktól távol töltik az idejüket – az Ázsia Expressz idei évadában Guatemalában és Mexikóban. Éheznek, azt sem tudják, hogy a következő este hol hajtják álomra a fejüket. Vajon minden játékos felkészült erre?

Kucsera Gábor és Tóth Dávid együtt küzdenek a győzelemért - Fotó: Facebook

– Ilyen helyzetekre szerintem nem lehet felkészülni. Hozzáteszem, hogy rátermettség mindenképpen szükséges – kezdte Kucsera Gábor a hot! magazinnak, aki a társaival az amszterdami repülőtéren várta éppen a csatlakozást. – Én is kíváncsi vagyok az állóképességemre, de az bizonyos, hogy szerencsére is szükség lesz ehhez az utazáshoz.

A fiától kapott engedélyt

A csapatból sokan a családjukat hagyták itthon, hogy belevágjanak a nagy kalandba, és megmutassák, mire képesek. Ám a játékosok közül egyedül az egykori kajakos hagyott itthon három gyereket: a nagyfiát, a kilencéves Bencét, valamint a két kislányát, a négyéves Millát és a másfél éves Bellát.

Szoros a kapcsolatom Be­ni­vel, ezért mindent megbeszélek vele.

– Most is megkérdeztem, hogy elmenjek-e erre a hosszú utazásra. Gondolkodás nélkül rábólintott: „Igen, mehetsz!” Ő mondta ki rá az áment! De megígértem neki, hogy sietek haza. Erre azt felelte: „Ne siess! Tudod, mi, Kucserák nem adunk fel semmit!”

Dáviddal gyerekkoruk óta ismerik egymást

Ha belegondolunk, Gábornak pont jókor érkezett a versenyre való felkérés.

Dáviddal izgalmas utazás lesz Kucsera Gábornak - Fotó: Szabolcs László

– Nem tagadom, jó lesz kiszakadni ebből a helyzetből, amiben hetek óta vagyunk. Talán mire hazaérek, mindenki napirendre tér afelett, ami Szabinával és velem történt. Távol az otthontól így igazán a próbatételre tudok majd koncentrálni.

A TV2 erőt és kitartást igénylő játéka igazából a párok harca is. Kik a legerősebbek? Kik bírják legtovább? Mindenkinek bíznia kell abban, akivel elindult erre a nagy útra.

– Dáviddal (Tóth Dávid, az egykori Nagy Ő – a szerk.) gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Többször is együtt kajakoztunk, a Vasasnál egy csapatban voltunk. De nemcsak a sport tart össze bennünket, hanem a barátság is, ő is igazi küzdő – árulta el Gábor a hot!-nak.

Vakmerő csapat Gáboron és Dávidon kívül még 6 páros vállalkozott a nem mindennapi kalandra (balról jobbra és fentről lefelé): Kempf Zozo és Pető Brúnó; Sipos F. Tamás és a fia, Dani; Hegyes Berci és a kedvese, Vágner Fanni; Nagy Alekosz és a barátnője, Varsányi Réka; a Ro­man­tic női tagjai, Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka; valamint Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla modellek.

További érdekes cikkeket a szerdán megjelent hot!-ban olvashatnak.