Költözésre és lánykérésre készül Curtis

Curtis több mélyponton is túl van mind a magánélete, mind pedig a karrierje tekintetében. Ugyanakkor, miután lassan egy éve másodszor és egyben végleg "szakított" Majkával, a karrierje szárnyal. Egymást érik a fellépései és a nyári fesztiválszezonban már csak gigabulikat vállal, ahol élő zenekar kíséri majd a színpadon. A népszerű rapper most a Frizbi TV kamerái előtt árulta el, hogy hatalmas változások előtt áll.

Fotó: YouTube/Frizbi TV

– Most minden faszább, mint korábban volt. A magánéletem már jó ideje stabil és most anyagilag sokkal jobban állok.

Jelenleg ugyanott élek, ahol eddig, bár pont ma vettem meg életem első házát, amire nagyon büszke vagyok.

– Maglódon fogok élni, közel a testvéremhez és édesanyámhoz és persze Újpesthez, hiszen csak tizenöt perc lesz autóval. Hatalmas kertem lesz, és persze kertészem is. Májusban költözöm majd be és meghívlak a házavató bulimra, de Újpest mezben kell jönnöd. Judyval költözöm majd, legalábbis egyelőre úgy fest... – magyarázta Hajdú Péternek Curtis, aki lassan, de biztosan halad afelé is, hogy másodszor is igába hajtsa a fejét, vagyis elvegye szerelmét.

Sőt, a rapper azt sem zárja ki, hogy másodszor is apai örömök elé nézzen, bár a családbővítés egyelőre nincs napirenden.

– Nem tervezünk gyereket, de ha jön, akkor jön... – mondta a Frizbi TV YouTube csatornáján péntek este élesedő interjúban Curtis, aki már készül a lánykérésre.

– Valentin napkor nem kértem meg a kezét. A posztjainkon a saját gyűrűje volt látható. Egyébként lesz lánykérés, de majd segítened kell benne. Mondjuk a Grupama Arénában egy Fradi-Újpest meccsen megkérem a kezét – jelentette ki a rapper.