Kiderült, mit tett a kulisszák mögött a Sztárban Sztár kiesője

A lámpaláz és a stressz még a legrutinosabb előadókat sem kíméli. A Sztárban Sztár kilencedik szériája élő műsorokkal, káprázatos versenyzőkkel, és hatalmas nézettséggel nem kis stresszt akaszt a versenyzők nyakába. A vasárnap esti adásban azonban, ha lehet, még ennél is nagyobb volt a tét, hiszen egyszerre két versenyzőnek is el kellett hagynia versenyt.

Flitteres hacukában énekelve mindent beleadott, mégis kiesett a színész Fotó: Markovics Gábor / Bors

Elmormol egy imát a kulisszákban

Természetesen minden versenyző próbál felül kerekedni az izgalmán, de más-más technikát alkalmaznak. Míg Kamarás Iván gumicukrot eszik, hogy így is doppingolja magát, Kiss Ernő Zsolt pedig, egy imát mormol el a fellépése előtt.

– Az emberre hatással van a drukk, ez természetes.

Nekem az segít, ha elmondok egy imát.

Amikor a színpadon állok, akkor pedig egy utolsó szempillantást vetek a stúdióban a családtagokra, ezt sosem hagyom ki, hiszen megnyugvást ad a jelenlétük. Mi egyébként is mindent együtt csinálunk – kezdte a Madách Színház művésze, és azt is hozzá tette, hogy a műsor kapcsán rengeteg gátlását és szemérmességét is sikerült legyőznie, ezért is nagyon hálás annak, hogy eddig is eljutott. Az este végén ugyanis, ő volt az egyik versenyző, akinek el kellett búcsúznia a műsortól. A színész napjaink egyik legnépszerűbb előadójának, az extravagáns Harry Styles bőrébe kellett belebújnia, de volt már szexi amazon, Kylie Minogue is a Sztárban Sztár színpadán. Ernő egyébként nagyon szerette a kihívásokat, melyekből igyekszik tanulni is.

– Leginkább azt köszönhetem a műsornak, hogy kipróbálhattam magam ilyen sok szerepben, maszkokkal, jelmezekkel, és olyan intenzíven, ahogy ezt csak egy ilyen show keretein belül lehet – nyilatkozta a kieső.

Kislánya is elkísérte

Ahogyan azt megtudtuk, a színészt egész idő alatt végig elkísérte a műsor forgatásira kislánya, Zoé és Darinka és felesége is, akik elfogadják, de nem örültek a kiesésnek.

Szomorúak voltak, de ennek így kellett lennie. Nagyon hálás lehetek nekik, nélkülük nem sikerült volna!

– fejezte ki őszinte háláját a sikeres előadó, akit a műsor fináléjában még láthatnak majd a nézők.