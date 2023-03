Kiderült, ezzel a meglepetéssel készül Aréna-koncertjére a P.Mobil

Nincs megállás, a P.Mobil gőzerővel készül az 50 éves Papp László Sportarénás koncertjére. A zenekar vezetője, Schuster Lóránt a Borsnak mesélt arról, hogyan, és mivel készülnek a a műfaj kedvelőinek.

Hiába repül az idő, a P.Mobil zenéjét még mindig imádja a közönség. ( Fotó: Máté Krisztián )

– Nagyon gyorsan el hussant ez az 50 év, persze ha visszanézünk mennyi minden történt már nem is tűnik olyan gyorsnak. Nagy lendülettel, és lelkesedéssel készülünk, hogy április végén egy hatalmas koncertet adjunk a közönségnek – kezdte a Borsnak a zenekarvezetője, aki elárult még néhány információt a koncerttel kapcsolatban.

Fontos megemlítenem, hogy különleges vendégként, a Piramis zenekar játszik előttünk, akik egy órát fognak zenélni. Utánuk mi is belecsapunk a húrokba, és 2 óra 20 percen keresztül vesszük birtokba az Aréna színpadát. Szerencsénkre hozzá vagyunk szokva a hosszabb bulikhoz, mert általában kétórás egy-egy fellépésünk.

– nevetett Schuster Lóránt.

A P.Mobil zenekarvezetője azt is elárulta, hogy Tunyogi Péter lánya, Bernadett is fellép velük, aki három dalban is közreműködik a zenekarral. Valamint Závodi Janó is gitározni fog egy szám erejéig a koncerten. Schuster Lóránt nagyon fel van dobódva, mert nagyon jól fogynak a jegyek, sőt kiderült, hogy új szektorokat is meg kellett nyitniuk az ülő részen, a nagy érdeklődés miatt.

Schuster Lóránt mindent megtervezett a koncertre. ( Fotó: Mirkó István 9

Pápa után lépnek fel

A buli időpontja eleinte kérdéses volt, de végül egy nappal eltolták az eredeti dátumhoz képest. Ennek oka az volt, hogy I. Ferenc pápa is ebben az időben látogat Magyarországra és az egyik állomásaként 29-én a Papp László Budapest Sportarénában találkozik a fiatalokkal.

– Mennyi lehet az esélye annak, hogy azt a dátumot választja a pápa is, amit mi egy éve már lefoglaltunk? - nevetett. – Természetesen mi készséggel csúsztattunk egy napot, igazából ez valahol megtiszteltetés is, és talán még jobb is így. Másnap május elseje így a vasárnap este lehet a zenéé a főszerep, utána tudnak még az emberek pihenni – mondta vidáman a P.Mobil vezetője.