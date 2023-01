Schuster Lóri: Amíg tudok, zenélek! - interjú

Bár az egészsége nem a régi, Schuster Lóri tíz év múlva is színpadon képzeli el magát. A „mobilok” új lemezzel és könyvvel készülnek idén a rajongóknak. A Bors meginterjúvolta a zenészt.

Áprilisban lesz a P. Mobil 50 éves fennállásának ünnepi koncertje, hogyan készülnek erre?

– Nagyon várjuk, örömteli esemény, ugyanakkor kemény feladat is. Az elmúlt évtizedekben több mint százharminc számot készítettünk, nehéz lesz kitalálni, hogyan állítsunk össze ezekből kétórás műsort, mit hagyjunk ki.

A koncert mellett mással is készülnek a rajongóknak a 2023-as évben?

– Igen! Újra kiadjuk Sárvári Vilmos Örökmozgó lettem című könyvét, és készül a folytatása is. Egy új cédé kiadásán is dolgozunk. Vannak további titkos projektek, amiről most még a Borsnak sem beszélhetek! (nevet)

Új lemezt említett. Ennyi idő után még mindig tudnak új szövegeket és dallamokat írni?

– Persze! A zenénk akkor lesz hiteles, ha új felállásban új számokat is készítünk. A dobosunk nemrég csatlakozott hozzánk, úgy dukál, hogy új számokat írjunk. Nem csak abból akarunk élni, amit húsz éve csináltunk. Sajnos, van erre is példa. Sok zenész megfordult már a P. Mobil történetében, tíz tagunk már az égi zenekarban van.

Ötven év azért nem semmi. Lesz 60. születésnapi koncert is?

– Tulajdonképpen több is, mint ötven éve létezik a zenekar valamilyen formában. Négy évig Gesarol néven futott, ami a kor egy népszerű rovarirtó szere volt. Előtte két évig pedig Haus Byrds volt a banda neve, ami iskolai zenekarként indult a 16. kerületben. Szóval így összeszámolva, már 56 éve van együttesem. A kérdésre visszatérve, tíz év múlva 84 éves leszek, az még belefér a költségvetésbe. (nevet)

Így legyen! Hogy szolgál most az egészsége?

– Nemrég kaptam térdprotézist. Gondoltam, jól beolajozzák, elvégzem a rehabilitációt, csinálom a gyógytornát, aztán úgy futok majd, mind a nyúl. Vagy fél-nyúl, mert a másik lábammal is van baj. De nem így lett. Sajnos, nagyon lassan javulok, sok fájdalommal jár, és vérhígítót kell szednem életem végéig. Nehezebb a felépülés, mint vártam. De bizonyos életkor után meg kell tanulni együtt élni ezzel a sok nyavalyával. Nem könnyű tudatosítani, hogy lejárt a garanciája az ember testének.

Volt újévi fogadalma, milyen célokat tűzött ki az évre?

– Nem szoktam újévi fogadalmat tenni, mert nem tudom betartani. De ahogy mondtam korábban is, sok tervem van: új CD, könyvkiadás, koncertek. Jól érzem magam, zenélek, amíg csak tudok, a közönség életben tart minket!