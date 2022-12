Gőzerővel készül az ünnepekre a P. Mobil frontembere: A legfontosabb, hogy együtt legyünk

Három telepakolt hűtővel készül az ünnepekre a P. Mobil frontembere. Schuster Lóri a Borsnak árulta el, milyen ételekkel készül a következő hetekre.

Csapatnyi embernek elegendő étellel készül Schuster Lóri. Fotó: MTI

Három hűtőszekrény van tele étellel, csak a legfőbbeket sorolom: jóformán egy egész bárány konyhakészen, darabokban. Gyöngytyúk, amiből isteni leves készül majd. Kacsa, a májával együtt. Kolbász, disznóság hegyek. Pisztráng… De rendeltem kocsonyát, halászlevet is, szilveszterkor pedig én főzöm a korhelylevest!

A Bors megkérdezte, mégis hány embert vár ilyen bőséges lakomával.

– János fiam jön haza Pannonhalmáról, a bencés kollégiumból, ő nagy beles, rá lehet számítani! – nevette el magát a rocker. – Viszek belőle a lányom családjának, és rengeteg más rokonnak is.

– Idén majdnem tizenöt kilót leadtam, de ebben a dőzsölésben valamennyi biztosan visszajön majd – ismerte el a zenész, aki a karácsonyi ajándékokba is beavatta lapunkat.

– Szükségpárti vagyok, olyat veszek, amiről tudom, hogy hasznos annak, akinek adom. János fiam például vágyik egy farmerdzsekire, ezért azt kap tőlem. Magamat is meg szoktam ajándékozni, most például megrendeltem a Keresztapa újravágott verzióját DVD-n. Az internetről szoktam ezt-azt rendelni, cédéket, könyveket, nemrég egy jó fülhallgatóval is megajándékoztam magam. De persze a karácsonyban nem ez a legfontosabb, hanem hogy együtt legyünk, ezt már nagyon várom– ismerte el a nagypapa.