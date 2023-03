Kiderült, Balázs Klári kétszer is elzavarta Korda Györgyöt

Korda Györgyöt azonnal eltalálta Ámor nyila, amikor 1978-ban megpillantotta a „vörös démont” és persze azonnal meg is környékezte, de Klárika keményen ellenállt és nem engedett a csábításnak. Legalábbis nem elsőre és nem is a második próbálkozás után.

Több mint négy évtizede szereti egymást Balázs Klári és Korda György-. Fotó: Szabolcs László / Bors

- A Halló, itt Korda György című műsorban találkoztunk először. Megkérdeztem tőle, hogy eljön- e velem táncolni, de csak ennyit mondott: Nem!

Én pedig rögtön tudtam, hol a helyem.

Aztán másodszor is megpróbáltam. A legújabb dalomat mutattuk be a rádió hatos stúdiójában. Láttam, hogy a ”vörös” ott ül a kis csapatával az első sorban. Mondtam is a Bradányi Ivánnak, hogy szervezze meg, hogy a felvétel után jöjjenek fel hozzám a Rózsadombra, de úgy, hogy a vörös is ott legyen. Később jött Iván és mondta, hogy jönnek a lányok, de a vörös az nem. Mondtam , hogy akkor nem kell a többi sem” -idézte fel két kudarcos próbálkozását a Retro Rádióban Bochkoréknál Korda György, aki egy évvel később egy mélyebb beszélgetés során végül a humorával nyűgözte le és hódította meg Balázs Klári szívét.

A legendás énekes különös és egyben bájos módját választotta annak, hogy tudassa barátaival és kollégáival, hogy együtt vannak élete szerelmével. - Békéscsabán léptünk föl a Kőris szállóba és az ügyelő elkezdte kiosztani a szobakulcsokat. »Egyes szoba, Korda György…” kezdte sorolni a kiosztást. Majd egy pici hatásszünet után hozzátette, és Balázs Klári -mesélte a stúdióban Korda György.