Keményen beszólt az őt kritizálóknak Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa sokáig nem volt kibékülve az alakjával, s ezen a sok utálkozó kommentelő sem segített. A tanult műsorvezető mindig is magas, vékony, sportos alkat volt: sokan vágynak ilyen adottságokra, ő mégis negatívumként élte ezt meg.

Szégyellte a lábait

A csinos, kétgyermekes anyuka tavaly vallott arról, hogy egészen 30 éves koráig utálta a „túl izmos” lábait, emiatt nem szívesen hordott szoknyát sem. Hosszú utat járt be, míg elkezdte megszeretni magát.

Úgy fest, sikerrel járt az önelfogadás rögös útján, csütörtök este ugyanis látványos képet, és szívhez szóló sorokat osztott meg Instagramján. Egy rendezvényre szűk fekete estélyiben érkezett, melynek háta jócskán ki volt vágva.

A tiniket bátorítja

„Az összes, mostani tizenévesnek szeretném elmondani, hogy csak az számít, hogy megtalálják, amit igazán szeretnek az életben. Csak ők, nem amit gondolnak, hogy róluk gondolnak. Nekem is lehet csontos a vállam, látszódhatnak a bordáim, lehetek túl izmos vagy túl sovány, vagy bármi…, amikor haza megyek, akkor csak az ölelés, a gyerekeim számítanak és az, amit meg akartam teremteni. Akkor az a kar lehet bármilyen, csak öleljen” – fogalmazott közösségi oldalán Zsuzsa, aki néhány hónapja közölte rajongóival a lesújtó hírt: indiai szerelmével, Krishannal való rövid házassága válással végződik. Úgy fest, a szomorú végkifejlet nem viselte meg a műsorvezető évek alatt megerősített önbizalmát.

Ezt gondolja a pszichológus

A Bors felkereste ezzel kapcsolatban dr. Makai Gábor szakpszichológust, aki lapunknak kifejtette:

– A szakítás egy veszteségélmény, gyászreakciót vált ki. Gyakori, hogy valaki emiatt megkérdőjelezi a saját szerethetőségét, és énképe is sérülhet. Nehéz időszak állhat Zsuzsa mögött, de úgy látszik, az énképét ez mégsem reccsentette meg, a realitás talaján tudott maradni. Ez nagyon jó példa mások számára is. Azt mutatja, hogy a veszteségélmény ellenére szereti önmagát, s azt mondja: gyászolom a kapcsolatom, de kihúzom magam, megyek tovább, és szépnek találom magam – magyarázta lapunknak a szakértő, majd hozzátette: – Az énképünk és a testképünk szorosan összefügg. Ez azt jelenti, hogy ha valaki belül nincs jóban magával, akkor torzulhat az, ahogyan a külsejét megítéli. Zsuzsa esetében azonban pozitív példát látunk. Közre játszhat az a tény is, hogy egy nő 40 éves kora felett kevésbé gondolhatja, hogy el kell adnia magát a húspiacon, s már elért annyit, hogy azt érezze, nem szükséges a boldogsághoz mások vélt vagy valós elvárásainak megfelelnie.