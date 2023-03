Jól mutat sportszerelésben a két fiatal magyar műsorvezető

Januárban indult a HírTV új reggeli műsora, amelyet azonnal megszerettek a nézők és persze a műsorvezetők is. A reggeli műfaj mindkettejüknek új volt, hozzá kellett szokniuk, hogy korábban indulnak a napjaik. Zavaros Eszter elárulta, sokat logisztikázott, hiszen egyedül neveli a négy éves kislányát, de mára belerázódtak a mindennapokba.

Zavaros Eszter és Perjési Tamás a képernyőn és a sportpályán is jó párost alkot (Fotó: Nagy Zoltán)

− A koránkelésre rá kellett álljak, hiszen ez egy életmód, de már beleszoktunk. Hétköznapokon ágyban vagyok legkésőbb 10-kor, de ez a kislányom miatt amúgy is jó így. Édesanyám és a bébiszitter segítenek megoldani a reggeleket, és minden délutánt együtt tudunk tölteni a lányommal – árulta el Eszter, aki szívesen mesélt arról is, mennyit segít neki műsorvezetőtársa. – Tomit futólag már ismertem a HírTV székházából, de nem töltöttünk együtt huzamosabb időt. A Napindítóban viszont ő egy bástya számomra, akire mindig lehet számítani. Nagyon egy húron pendülünk, nincs közöttünk vita és mindent meg tudunk beszélni, egy igazi, műsorvezetők közötti „szövetség” alakult ki közöttünk. Mind a ketten örülünk annak, hogy a műsorunknak kiemelt nézettsége van, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Óriási ajándék, hogy a mi nevünkkel fut.

Eszter egyébként jógázik, de Tamás kedvéért felhúzta a futócipőjét is, mindketten úgy vallják, könnyebb a közös munka és az összecsiszolódás, ha a privát életükben is találnak közös pontot – a sport szeretete pedig éppen ez. Perjési Tamásnak ez amúgy is testhezálló, hiszen sportriporterként sokat letett már az asztalra, tudósított többek között a tokiói olimpiáról is.

A sportszeretet közös a két műsorvezető életében (Fotó: Nagy Zoltán)

− Ha őszinte akarok lenni, a koránkeléstől tartottam a legjobban, de mostanra már én is teljesen átálltam. 9-10 között általában ágyban vagyok és 5-kor kelek. Az egyetlen szívfájdalmam, hogy ha egy meccs későn kezdődik, már nem tudom megnézni, pedig nagy meccsfogyasztó vagyok – mesélte a HírTV műsorvezetője. – A Napindítóban már eddig is voltak nagyon jó pillanataink, Nógrádi Györggyel például mindig szeretek beszélgetni a világ nagy összefüggéseiről, vagy az ezekből fakadó következményekről. Eszterrel pedig tényleg élvezem a közös munkát, segítjük egymást, az adás alatt is nagyon jól működünk, utána pedig meg tudjuk beszélni, miben lehet még fejlődni. Úgy gondolom, jól kiegészítjük egymást.

Így gondolják ezt a Napindító nézői is, a műsor ugyanis gyorsan népszerűvé vált. Adásidejében a teljes felnőtt korú lakosság körében (18+) a HírTV a harmadik legnézettebb csatorna.