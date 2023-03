Hatalmas örömhír: Palvin Barbit eljegyezhette a szerelme

Hoppá: Dylan Sprouse megkérte Palvin Barbi kezét – az etonline.com információi szerint!

Fotó: Northfoto

– Dylan és Barbara eljegyezték egymást – árulta el egy közeli forrás a portálnak. – Barbi megmutatta a gyűrűjét is, nagyon boldogok. Szerelmesek egymásba és most még a szokásosnál is boldogabbak. Alig várják, hogy együtt kezdhessék el életük új fejezetét

– mondta az informátor.

Március elején kezdtek pletykálni az emberek Sprouse és Palvin eljegyzéséről, amikor a Mammoth Filmfesztiválon a modell ujján ott virított egy gyűrű. Akkor még nem erősítették meg a hírt.

– Barbara és Dylan olyan boldognak tűntek együtt egész hétvégén a Mammoth Filmfesztivál alatt. Csak úgy sugárzott róluk a boldogság! Egyértelmű volt, hogy nagyon szerelmesek – mondta egy forrás az etonline.com-nak.

Sprouse és a magyar szupermodell 2018 óta alkot egy párt, miután a férfi megkereste Barbit.

– Azt írtam neki, 'nem tudom, hogy meddig vagy New Yorkban, de ha van kedved, találkozhatnánk. Itt a számom.' Ezután hat hónapig nem válaszolt – mesélte Sprouse.

Palvin Barbi így emlékszik vissza kapcsolatuk kezdetére:

Időre volt szükségem. Akkoriban nem voltam jó passzban, és talán legbelül tudtam, hogy ebből valami sokkal több is lehet.

A lassú kezdés ellenére Palvin Barbi és Dylan Sprouse mára már elválaszthatatlanok. A pár ugyanakkor még nem erősítette meg a nagy hírt.