Győzike kitálalt! Ilyen a kapcsolata Berki Mazsival

Berki Mazsi az elmúlt hónapokban alig töltött pár napot Magyarországon, ugyanis szerelmével, Zoltánnal járták a világot. Nemrég azonban visszatért minden a rendes kerékvágásba, az özvegy újra a hétköznapi ügyeit intézi, dolgozik, s egy tévés szereplésre is készül. Utóbbiról nem árult el sokat, ám az szinte biztos, hogy Gáspár Győző is benne van a titkos projektben és valószínűleg már a forgatások is javában elkezdődtek. Legalábbis erre enged következtetni a showman legutóbbi fotója, melyen Mazsival látható...

Gáspár Győzővel szerepelhet közös műsorban Berki Mazsi

A képeken szembetűnő, hogy a két celeb milyen jól érzi magát egymás társaságában. Nagy vigyorral néznek a kamerába, sőt Mazsi olyat is tett, amit a nyilvánosság előtt talán még soha: valamennyi fotón a középső ujját mutogatja... Ráadásul nem csak véletlen találkozásról lehet szó, ugyanis a mai napot is együtt töltötte a két sztár.

A Metropol ennek apropóján fel is hívta Győzőt, akitől arról érdeklődtek, milyen kapcsolat fűzi őt Berki Krisztián özvegyéhez, s bár válaszában csak árnyaltan utalt a közös munkára, azt megtudtuk: nagyon szeretik egymást.

Itt ül Mazsi velem szemben most is! A barátságunkról nem nyilatkozom, de annyit elmondok, hogy nagyon szeretjük egymást!

– mondta a lapnak Győző, majd bontotta a vonalat.

Talán a napokban fény derülhet arra, mire is készül a két celeb, de egy biztos: Renátának ez egy nagy visszatérés lehet a Dancing with the Stars és a nagy port kavart botrányai után.