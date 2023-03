Ezt gondolja Oláh Gergő a celebek válásairól

Oláh Gergő, a korábbi X-Faktor nyertes és Niki már 15 éve élnek boldog házasságban, öt közös gyermeket nevelnek. Noha Gergő elismeri, hogy az ő magánéletében is akadtak mélypontok, mégis mindannyiszor sikerült átlendülniük rajtuk, és továbbra is próbálják elhordozni egymást szeretetben, türelemben.

A párosnak öt gyermeke született, akiket szeretettel, türelemmel nevelnek (Fotó: Schumy Csaba)

Amíg a halál el nem választ?

Oláh Gergő és felesége mélyen hisznek abban, hogy amit Isten előtt mondtak, annak súlya van.

Gyors világunkban rengeteg a válás, családok mennek tönkre, évtizedes kapcsolatokat hagynak maguk mögött. Valahogy túl könnyen mondjuk ki: nem lehet megoldani a problémákat. Azonban én ebben nem hiszek.

– A saját példám is ezt mutatja. Nikivel mi is éltünk már meg komoly mélypontokat házasságunkban, ám tudatosan tereltük kapcsolatunkat új irányba. Büszke vagyok, hogy sikerrel jártunk, és nem adtuk fel az egymásba vetett hitet. Nemcsak a 'jóban' részre mondtunk igent, hanem hogy a rosszban is kitartunk egymás mellett, amíg a halál el nem választ – kezdte az énekes a Ripost-nak.

"Nem homokra, hanem sziklára épült" a kapcsolatuk

Az oltárnál mindenki könnyen mondja ki, hogy jóban, rosszban, életünk végéig...

– Noha a jó rész után, ha jönnek a problémák, sokan tovább lépnek simán. Az én véleményem, hogy ami elromlik, azt meg kell javítani. Ha kicsit is pislákol a láng, azt fel lehet, sőt, fel kell újra izzítani! – mondta az énekes.

„Tudod, ami nem ölt meg, az megerősített minket

Sokáig úgy éltünk, hogy nehezen ment minden

Egyik napról a másikra éltünk, már annyi mindent kibírt a mi szerelmünk

Sokan nem hittek bennünk, de még mindig együtt vagyunk

Mert nem homokra, hanem sziklára épült a kapcsolatunk” – szól Gergő slágerében is. Dalában a nehezebb időszakokról mesélt.

15 éves házasként is újra egymásba tudnak szeretni (Fotó: Bors)

Újra egymásra tudtak találni

Gergő, arra kéri a házasokat és a házasulandókat, hogy keressenek módot a kapcsolatuk megmentésére: legtöbb esetben van esélyük...

– Először is fel kell ismerni, hogy probléma van, kimondani, és nem szőnyeg alá söpörni. Nikivel a legnehezebb időszakainkat tudatosan, egymást figyelve, apróságokkal hoztuk rendbe: hetente randinapjaink voltak. Emlékszem, az első ilyen alkalommal elvittem Nikit egy trambulin-parkba, ahol hatalmasakat nevettünk, és

ekkor jöttem rá, hogy milyen rég nem láttam fülig érő szájjal kacagni a feleségem

– mesélte el a bájos történetet a sztárénekes, aki a házastárssal töltött minőségi időre esküszik, melyek egyben tartják a párt, s ez jó példával szolgál a gyerekek előtt. Gergő most azon ügyködik, hogy a házasságot ünneplő koncerteket adjon, ez lesz A házasok éjszakája munkacímen futó koncertsorozat, ahol a párok kiszakadva a hétköznapok szürkeségéből, újra egymásra találhatnak, megünnepelhetik kapcsolatukat egy buli keretében.