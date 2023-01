Oláh Gergő: Nem engedem közel a gyerekeimet a mocsokhoz!

Nincs könnyű dolga ma egy szülőnek, ha védelmezni szeretné gyermekét, gyermekeit a világban rájuk leső veszedelmektől – vallja Oláh Gergő. Különösen akkor nem, ha keresztény értékeket vall és eszerint szeretné nevelni lányait és fiait. Az énekes ennek kapcsán indított videóblogot a közösségi oldalain, és azt reméli, nyitott fülekre talál gondolataival és segíthet a „tévelygő” szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Gergő missziójában Steve Farrar amerikai szerző Családfő című könyvére támaszkodik.

Oláh Gergő elszántan harcol a keresztény értékekért Fotó: Móricz István

„Ezernyi tinilány prostituálja magát naponta...”

– Elmondom, miért él egy bibliai családmodellt követő apa ma háborúban. Ez a nyugati kultúra hatása a mai fiatalságra – kezdte videójában Gergő, aki néhány rémisztő statisztikai adattal folytatta. – A házasságok majdnem fele válással végződik. Csak ma éjjel annyi tinédzser lány prostituálja magát drogfüggőségének finanszírozására, hogy Amerika legnagyobb stadionjait megtöltenék. A fiatal felnőttek többsége a pornónézésnél sokkal erkölcstelenebbnek tekinti, ha valaki nem gyűjti szelektíven a hulladékot.

A 15-19 éves lányok körében megduplázódott az öngyilkossági arány, míg a fiúk esetében ez a szám 30 százalék

– sorolta a könyv, egyelőre a tengerentúlra vonatkoztatott adatait az énekes. Gergő éppen ezektől szeretné megóvni öt gyermekét és tulajdonképpen erre szólítja fel családos követőit is.

„Nekünk ezekkel van háborúnk...”

– Ahogyan ma a világ működik, amik a trendek, attól meg kell óvnunk a gyermekeinket. Nem szabad, hogy ezeket tartsák divatosnak és hogy az öngyilkosságon gondolkodjanak! Nekünk ezekkel van háborúnk! Nekem apaként ez a feladatom a feleségemmel együtt. Én vállaltam, hogy a családom vezetője leszek és időt szánok rájuk. Beszélgetek a fiammal és a lányommal is külön-külön. Mert ha ezt elhanyagolom, az én gyerekeimmel is megeshetnek ezek a dolgok – magyarázta videójában Oláh Gergő, aki a Borsnak arról is beszélt, ő mit tesz annak érdeklében, hogy ameddig csak lehet, az említett hatásokat távol tartsa gyermekeit. Azt is elmondta, miért érzi fontosnak, hogy „harcáról” nyíltan beszéljen.

„Megköszönte, hogy "pofán vágtam”

– Ismert emberként, énekesként nem csak annyi a feladatom, hogy szórakoztassak. A sikerrel komoly felelősség is jár, és én szeretnék élni és nem visszaélni ezzel a felelősséggel. Tudom, hogy lesznek emberek, akik majd kommentekben kérdezik, hogy „mire teszem itt magam…”, de ez nem zavar. Fontosnak érzem, hogy megosszam a saját tapasztalataimat a közönségemmel, vállalva a hibáimat, hiszen azokból okulok én is és okulhatnak azok is, akik nyitottan állnak hozzám és esetlegesen a hitemhez. Egyébként már most rengeteg pozitív visszajelzést kapok.

Éppen tegnap jött egy édesapa üzenete, aki megköszönte, hogy „pofán vágtam”, vagyis felébresztettem a videóimmal és én ezt sikernek élem meg

– magyarázta kollégánknak Oláh Gergő, aki egyfajta kemény, de megértő szeretettel terelgeti gyermekeit a helyes út felé.

– A két kiskamasz gyermekemet nem tudom hermetikusan elzárni a mocsoktól, de el tudom nekik mondani, hogyan tartsák távol magukat ezektől. Szülőként nagyon határozottnak, tudatosnak kell lenni és aki ezt elmulasztja, belehajszolja a gyermekeit a gonosz markába és nem feltétlenül csak képletesen mondom ezt.

Én például egyelőre nem engedem nekik, hogy regisztráljanak a Facebookra, az Instagramra, vagy éppen a TikTok-ra.

Elmagyaráztam nekik, hogy 11-12 évesen még túl fiatalok ahhoz, hogy bizonyos, elkerülhetetlen tartalmakat a helyükön kezeljenek. Persze nincs teljes kontroll, hiszen a gyerekeket néha hagyni kell „elesni”, hogy megtanuljanak fölállni, de tudják, hogy én, mi, ott vagyunk és velünk mindenről tudnak beszélni. Sajnos egy sok szempontból mocskos, fertőzött, csaló és szexualizált világban élünk és ha nem beszélünk erről a gyermekeinkkel, mindez bedarálja őket. Felnőttként talán lesznek sikereik és pénzük, de lelkileg halottak lesznek és hogy ezt megakadályozzuk, az ami felelősségünk és feladatunk – jelentette ki az énekes.

Az énekes rengeteg energiát és időt fordít gyermekeire Fotó: Schumy Csaba/ DFP