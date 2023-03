Emlékszel még a Melrose Place szőke szépségére? Így megváltozott Heather Locklear

A '90-es évek egyik legnépszerűbb sorozata volt a Melrose Place, amely egy társasházban élő baráti társaság életét követte nyomon. Kezdetben Heather Locklear nem szerepelt a sorozatban, csak akkor kérték fel, amikor a producerek frissíteni szerettek volna a történeten és a szereplőgárdán.

Így beleírták a sorozatba a rámenős és áskálódó Amanda Woodward-ot, akit a nézők körében jól ismert Heather Locklear játszhatott el. Heather alakítása és a nézettség növekedés miatt az alkotók úgy határoztak, hogy Heather Locklear karaktere, Amanda állandó szereplője lehet a sorozatnak. Heather Locklear-nek egyetlenegy kérése volt a sorozat készítőihez az, hogy megtarthassa a 'Special Guest Star' címet a sorozat futása alatt. A producerek igent mondtak.

Amanda megvette a Melrose Place-t, és beköltözött ő is. Ő lett a D&D alelnöke, és Alison-t nevezte ki korábbi posztjára. Amandának szinte minden állandó férfi szereplővel volt szerelmi kalandja, kezdve Billy-vel, még az első évad elején. Amanda megjelenésével a sorozat inkább öltötte egy főműsoridős szappanopera képét, mintsem egy külön részekből álló dráma sorozatét. A cselekményszálak nem szakadtak meg egy részben, hanem tovább folytatódtak összefűzve más történésekkel. Így vált a sorozat főműsoridős dráma sorozatból főműsoridős szappanoperává.

A színésznőt imádták a férfi rajongók, amolyan szexszimbólummá is vált. A most 61 éves Heatherre azonban friss képein alig lehet ráismerni. Arca teljesen eltorzult. 2008-ban depresszióval és szorongásos tünetekkel került be egy rehabilitációs központba. Drogfüggősége miatt több alkalommal letartóztatták. 2018-ban kis híján belehalt a szenvedélyébe, drogtúladagolás miatt kórházba került.

Ezt követően sikerült lezárnia ezt a nehéz időszakát, azonban az arcán és a testén nyomot hagyott a depresszió, ahogyan a függőség is.

A TikTok videó első képe a mostani legfrissebb fotója, és jól látható az átalakulása is.