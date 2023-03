Egy tiktokkerre bízta 100 milliós autóját a magyar milliárdos

Magyarország 37. leggazdagabb embere nem először tesz meglepő dolgot. Jákob Zoltán egy olyan milliárdos, aki rengeteget jótékonykodik, támogatja a rászorulókat, a napokban például egy autista kisfiúnak biztosította a terápiára járásának anyagi hátterét, ám ezúttal egy tiktokkernek tette szebbé egy napját. Mondhatni vakmerően, hiszen átadta a volánt a 110 milliót érő Ferráriájában.

Fotó: Markovics Gábor

A szerencsés Zoller Zsolt énekes, digitális tartalomgyártó volt a vendége, akinek lehetősége volt meghajtani a sportautót. Zsoltot szinte lehetetlen kikerülni a TikTok platformon. Ő az, aki feldolgozásokat csinál a magyar slágerekből, a követői által írt szavakból komponál egy teljesen új dalt, vagy éppen a követőit foglalja versbe. Nemrég csinált egy dalt Jákob Zoliról is, ami olyan népszerű lett, hogy még Zolihoz is eljutott. Innen jött az ötlet, hogy Jákob vendégül lássa az előadót, aki utasként és sofőrként is kipróbálhatta a piros fenevadat.

A TikTokra kikerült videóból látszik, hogy kis forgalomban, este, ketten hasítják Budapest utcáit. Miközben Zsolt vezet, egy kereszteződéshez érnek, hirtelen nem találja az autóban az indexen.

Minden gomb a kormányon van, csak a sebváltó van alatta, hogy ilyen Forma1-es feelingje legyen

- hangzott a válasz a leendő Nagy Ő-től.

A vezetésért cserébe kért egy dalt a tulaj, amit az énekesnek kellett volna előadnia, de csak egy részletet produkált.

Azért nem veszek ilyen autót, nem azért mert nincsen rá pénzem, hanem mert nem férne be a zongora

- mondja viccelődve a tiktokker.

Miután helyet cseréltek, Zoli sokkal inkább biztonságosabban érzi magát, hogy a baki ellenére ő irányíthatja saját luxusautóját. Hogy megvillantsa a vadló erejét, odatapos a gázpedálra, hogy érezzék, ahogy mellbe vágja őket a sebesség.