Berry White fia is szurkol Sipos Tominak - Videó

Sipos Tomi a következő vasárnapi Sztárban Sztár adásában Barry White örökzöld slágerét, a You're the first, the last, my everything című számot adja majd elő. A dalszerző fia az Egyesült Államokból üzent Tominak.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Szeretném, ha tudnád, hogy mindannyian szurkolunk neked innen, Los Angelesből és Amerika más részeiből. Habár édesapám és azok, akik a dalt írták, nem tudnak majd nézni téged, csak a mennyből, de jó, ha tudod, hogy tőlünk mindenki neked drukkol

- mondta a videóban Dennis Wayne Radcliffe.

Legutóbb rendhagyó módon két kiesője is volt a műsornak, nemsokára pedig az is kiderül, kitől kell búcsút venniük a nézőknek a hatodik adásban, és mennyit jelent az Irigy hónaljmirigy énekesének a tengerentúli támogatás.