Aggódnak a barátok! Opitz Barbi: Féltem Greget

Ahogy arról a napokban már beszámoltunk, a magyar Ken babaként elhíresült férfi depresszióval és pánikrohamokkal küzd. A lakása rabja lett, az utcára is csak akkor megy, ha muszáj. Einwiller Gregor lelki problémái miatt meghízott, képtelen elfogadni önmagát, ami még tovább súlyosbítja a korábban épp hiúságáról ismert Greg állapotát. Barátaitól időt és türelmet kért, míg összeszedi magát, azonban ennek már több hónapja, mégsem változik semmi. A hozzá közel állók szeretnének segíteni, ám az egykori valóságshow-sztár minden próbálkozásukat visszautasítja.

Greg hónapok óta szinte ki sem lép az utcára (Fotó: Einwiller Gregor)

Opitz Barbi: Mellette állunk a bajban is

Igaz a mondás, a bajban mutatkozik meg, ki az igazi barát, és most sincs ez másképp. Optiz Barbi egy évvel ezelőtt került közelebbi kapcsolatban Greggel, azóta egymás támaszai voltak, egészen mostanáig. Már az első találkozásuk alkalmával megtalálták a közös hangot, rokon lelküknek köszönhetően egy tartalmas barátság alakult ki közöttük. Az énekesnő próbálja „kirángatni” a mélypontról barátját, egyelőre mindhiába… A Borsnak elárulta, aggodalma nem enyhül, de nem adja fel, és bízik abban, hogy hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba.

– Ősszel kezdtem érzékelni, hogy valami nincs rendben vele. Míg korábban sok időt töltöttünk együtt, most mindig visszautasította az invitálásomat. Miután rákérdeztem, hogy mi a problémája, mindent őszintén elmondott. Nekem is vannak rossz időszakaim, olyankor is számíthattam rá, mindig kölcsönösen támogattuk egymást – kezdte Barbi.

Nagyon sajnálom, mert mindamellett, hogy barátok vagyunk, felnézek rá, egy energiabomba fiúként ismertem meg, tele pozitivitással és önbizalommal. Lehengerlő személyisége van, ezért is szerettem meg.

– Sajnos a problémák miatt most mélypontra került. Csodálatos ember, igaz barát. Nem tehetünk mást, csak mellette állunk a bajban is, és folyamatosan biztatjuk, remélve, hogy hamar ki tud jönni ebből a lelki állapotból – fűzte hozzá az énekesnő, akit egyre inkább nyugtalanít a helyzet.

– Most csak telefonon és írásban tartjuk a kapcsolatot, nem tudom rávenni, hogy találkozzunk. Biztos vagyok benne, jót tenne neki, ha egy kicsit kimozdulna, de nem akarom ezt ráerőltetni.

Azon vagyunk, hogy motiváljuk őt. Féltem, aggódok érte, de tudom, hogy milyen a mentalitásra, és ez csak egy átmeneti időszak nála.

– Hiányzik, és szeretném visszakapni azt az életvidám, önbizalommal teli, erős egyéniséget, akit megismertem – mondta érdeklődésünkre.

Az elmúlt egyben évben lettek egymás támaszai Barival. (Fotó: Einwiller Gregor)

Széles Iza: Nem akartam rátörni az ajtót

A Megasztár 3-ban megismert énekesnő, Széles Iza Opitz Barbihoz hasonlóan aggódik Gregért. A Borsnak árulta el, már régen észrevette, hogy barátjával gondok vannak.

– Hónapok óta tart ez az állapot. Ki akartam „rángatni” ebből a helyzetből, de bárhova hívtam magammal, mindig volt valamilyen indoka arra, hogy ne tartson velem. A külseje is egyre jobban zavarta, nem akarta, hogy így lássák. Igyekeztem megérteni őt, de pont attól tartottam, hogy végleg beszorítja magát a négy fal közé – nyilatkozta az énekesnő.

Iza és Ken baba tíz éve ismerik egymást, a szorosabb barátság több mint két évvel ezelőtt alakult ki. Ma pedig szinte egymás legnagyobb bizalmasai. Iza nyugtalansága picit sem enyhül, megesett, hogy barátja szomszédjánál érdeklődött Greg után, akit akkor már napokig nem tudott elérni.

Annyira aggódtam érte, hogy a szomszédját kerestem meg – akivel szintén jó kapcsolatban van –, nem tud-e valamit róla.

– Ő nyugtatott meg, hogy látta, ahogy taxival ment dolgozni. Ebből tudtam, nem történt vele óriási baj, csak nem akar senkivel beszélni. Sokszor hívtam sikertelenül, de nem akartam tolakodó lenni, vagy rátörni az ajtót, bíztam benne, hogy előbb-utóbb jelt ad magáról. Türelmesnek kell lennünk hozzá és tiszteletben tartani a kérését – fűzte hozzá a rádiós-műsorvezető. – Bízom benne, hogy újra a régi lesz, és visszakapom a barátomat úgy, ahogy megismertem – mondta érdeklődésünkre.