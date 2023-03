A válás előjele? Az utcán veszekedtek Peller Annáék

Tegnap robbant a hír, hogy Peller Anna és Lukács Miklós 14 év házasság után úgy döntött, külön utakon folytatják. A bejelentés mindenkit meglepett, hiszen külső szemmel úgy tűnt, hogy harmonikus és boldog kapcsolat van köztük. Tegnapi videójukban elmondták, hogy már 2 éve próbálják megmenteni a kapcsolatukat. De még szakember segítségével sem tudták elkerülni az elkerülhetetlent.

– Nagyon szeretjük egymást, de körülbelül mint a testvérek. Ami csodálatos, de ahhoz még fiatalok vagyunk, hogy így éljük le az életünket – mondta Peller Anna.

Azonban már voltak jelek, hogy mégsem olyan tökéletes az ő kapcsolatuk, mint az elsőre látszódott.

Fotó: Sipeki Péter

A Reddit nevű közösségi oldalon mesélte el egy felhasználó, hogy ő látta a házaspárt, amint egy komolyabb szóváltást folytattak le az utcán.

Ha szerették is volna megmenteni a házasságukat nem jelenti az, hogy ez minden esetben könnyen, és akár csendben ment.

Kb. 2 hónapja voltam a XIII. kerületben, éppen parkoltam és nagy üvöltözést hallottam. Az út közepén ordibáltak egymással, nagyon meglepett, mert azért ezt nem az út közepén szokták csinálni az emberek. Amikor elsétáltam mellettük abbahagyták

– számolt be a szemtanú a történetekről, aki azt állítja, hogy Anna és Mikike voltak a veszekedő felek.

Egy másik felhasználó is hozzászólt Annáék történetéhez, és elmondta, hogy egyetlen válás sem olyan zökkenőmentes, mint azt mutatni akarják sokan.

Ennek ellenére a páros továbbra is ápolni fogja a jó viszonyukat, hiszen közös gyermekük örökre összeköti őket. Azt is hozzátették, hogy még nyaralni is járnak majd együtt, valamint a szülinapokat is együtt tervezik.