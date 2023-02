Fontos döntést hozott Weisz Fanni, már csak a családjának kell beleegyeznie

Weisz Fanni néhány éve egy időre elszakadt a családjától, de ez is csak abban erősítette meg, hogy nagyon fontos a közelségük. Ezért kieszelt valamit, de még egy kicsit talán várnia kell, hogy a legnagyobb vágya teljesüljön.

Fanni nem akar távol lenni a családjától Fotó: Szabolcs László

– Szeretném, ha a családom közel lenne, így a nagyszüleim is. Nagyon örülnék, ha felköltöznének Pécsről és akkor mindannyian együtt lehetnénk – avatta be a Ripostot a terveibe Weisz Fanni, aki tudja, hogy van még némi akadály, de igyekszik megpuhítani a nagyszülőket.

A rengeteg emlék miatt nehéz megválni a családi háztól

– Papáéknak gyönyörű családi házuk van Pécsett. Ott nőtt fel az anyukám is, a nagyszüleim építették. Az a hely jelentette mindig számunkra is a nyugalmat és a biztonságot, így nem könnyű megválni tőle. Ahhoz, hogy ideköltözzenek, el kéne adni, ezért érthető, hogy számukra sem könnyű ezt a hatalmas döntést meghozni. Mégis úgy érzem, hogy egyre inkább hajlanak rá – mondta a csinos modell, aki nem véletlenül ennyire optimista.

A távolság megnehezít mindent

– Amikor még mi is Pécsett laktunk, anyukámmal és a testvéremmel szinte mindennap átmentünk papáékhoz, de mióta a fővárosba költöztünk, jó, ha havonta tudunk találkozni. Ez senkinek sem jó és mostanában mintha papa is jobban érezné emiatt a hiányunkat, ezért egyre erősebb benne is a költözés gondolata – fejezte be bizakodva Weisz Fanni, aki nemrég maga is családiházba költözött és alig várja, hogy hétvégente ismét a mamája főztje mellett beszélgessen az egész család.