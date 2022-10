Végre kiderült, ki segíti a háttérből Weisz Fannit

Weisz Fanni számára nagyon fontos a családja. Szépségkirálynőként, fotómodellként és esélyegyenlőségi aktivistaként a mindennapokban az édesanyja, Ágnes áll mellette, mint menedzsere. A háttérben azonban ott vannak a nagyszülők, Gizi mama és István papa is, akiknek Fanni ma is minden fontos kérdésben kikéri a véleményét.

„Nagyon szoros bensőséges kapcsolat van köztünk a nagyszüleimmel. Gyerekként napi szinten jártam hozzájuk, sokat nyaraltunk is együtt, de sajnos már sokkal kevesebb időt tudok velük tölteni, mint szeretnék. Havonta kétszer tudok menni hozzájuk Pécsre, hiszen 250 kilométer nagy távolság. Ilyenkor mindig szívesen segítek nekik, miközben finomakat főzünk és sokat beszélgetünk”

- kezdte Weisz Fanni, aki a személyes találkozások között az internet segítségével kommunikál a nagyszüleivel. A fő kapcsolattartó Gizi mama, akivel a hallássérült szépség videóhívásokon keresztül szokott felkeresni. Éppen ezért nagy problémát jelentett, hogy elromlott az asszony régi számítógépe és csak a telefon kisebb képernyője maradt neki.

Szükségük van egymás szeretetére

„Amikor a mami gépe meghibásodott, azonnal úgy éreztem, hogy segítenem kell nekik. Fontos számomra az intenzív kapcsolattartás. Szükségem van a szeretetükre és gondolom nekik is az enyémre. Soha nem tudom azt a sok jót meghálálni, amit kaptam a nagyszüleimtől és azt, hogy ilyen jó édesanyát neveltek fel nekem, de azt szeretném, ha éreznék és tudnák, hogy rám mindig számíthatnak, hogy mindig ott leszek nekik ugyanúgy ahogy ők is mindig mellettem álltak. Néhány napja személyesen leptem meg egy új laptoppal. A mamám egy erős, megbízható gépet kapott, ami ráadásul felújított, így kíméli a környezetet és ár-érték arányban is előnyös” - árulta el Weisz Fanni, aki az új laptop beüzemelésében is segített.

“Elkezdtem neki megmutatni a gépet, de a mami pillanatok alatt átvette az irányítást, hiszen a Windows nem ismeretlen a számára. Tudni kell, hogy a nagyszüleim, nagyon lendületesek, fiatalosak, nyitottak az újra. Okos telefont és okos órát használnak. Mama ügyesen használja a Microsoft Officet, telefonon vagy laptopon olvassák a híreket. Nagyon örült mami az új laptopnak. Imádja, hogy mennyire gyors és hogy végre nem a telefonon kell olvasnia a legfrissebb híreket, hogy a közösségi portálok is könnyebben elérhetők, vagyis inkább jobban láthatók számára.

Imádja, hogy amikor beszélünk, sokkal nagyobb a képernyő, ami nálunk azért is nagyon fontos, hiszen jelekkel kommunikálnunk”

- nyilatkozta a szépségkirálynő.

Sok jó tanács származik Gizi mamától

Fanni arról is beszélt, hogy becsületet, kitartást, pontosságot, munkát és tiszteletet is tanult a nagyszüleitől, és szeretné majd ezeket az értékeket tovább adni a gyerekeinek is. A 73 éves Gizi néni ma is a fotómodell egyik fő tanácsadója.

“Mami nagyon bölcs, sokszor kikérem ma is a tanácsát. Igaz mindig elmondja, hogy ez a világ már másképp működik, mint az ő idejében, valahogy mégis annyi mindent tud és sok jó tanácsot ad”

- mesélte Weisz Fanni.

És olyan dolog is akad, amire épp a szépségkirálynő tanítja a nagymamáját: például, hogy a környezettudatosság egyre fontosabb a mai világban.