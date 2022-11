Elköltözött Weisz Fanni, nem egyedül él az új házban

Költözésről árulkodnak Weisz Fanni új képei a közösségi oldalain. A Bors felkereste a hallássérült fotómodellt, aki elárulta, sok volt neki a város nyüzsgése.

Weisz Fanni vidékre költözött a városi nyüzsiből Fotó: Tárczy Eszter

– Belefáradtam egy kicsit a nagyvárosi nyüzsibe. Életem nagy részét családi házban éltem, és már nagyon visszavágytam. Fontos szempont volt, hogy nyugalom legyen és tiszta levegő, de a munkám miatt közel is kell lennem Budapesthez – mesélte Fanni, majd kérdésünkre elárulta: nem él egyedül.

Szőlőke az örök lakótárs

– árulta el a csinos modell, utalva imádott pomerániai törpespicc kutyusára.

Fanni lassan egy éve szingli, de nem bánja, ugyanis a különböző munkái bőven kitöltik az életét.

Fanni tudatosabb életet él mint eddig, nem sietteti a pártalálást Fotó: Tárczy Eszter

– Abszolút jól érzem magam így. Tudatosan élek. Ez a tudatosság a pénzügyeimtől kezdve az életmódig mindenre igaz. Már a jövőmet is tudatosan tervezem. Boldog szeretnék lenni a munkámban pont úgy, mint ahogy a magánéletében is.

Már nem sietek sehová. Mindent a maga idejében.

Fanni rendszeresen dolgozik reklámkampányokon, s most egy különleges új terméken is munkálkodik, ami igazán a szívügye.

Fanni kiteljesedik a munkájában, legújabb projektje különösen fontos számára Fotó: Semsei Eszter

– Kiváló együttműködő partnereim vannak, akikkel nagyon szeretek dolgozni. Kampányolok az esélyegyenlőségért, a kis állatokért, és most még egy kis csoda történik az életemben. Mint ahogy a nők nagy többsége, én is imádom a táskákat. Vannak táskáim, amik praktikusak, vannak, amik csak szépek. Mindig szerettem volna valami olyat tervezni, aminek üzenete is van. Ezért az összes táskán, amit tervezek meg fognak jelenni a jelnyelv motívumai, s a fő motívum: a nemzetközi jelnyelv szeretlek jele – árulta el.