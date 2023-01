Ellopták Weisz Fanni képeit, csalás áldozata lett

Többször is előfordult már, hogy ismert emberek arcával igyekeznek kicsalni vagy becsapni embereket. Legutóbb Weisz Fannival történt hasonló eset, Tinder kamuprofillal és az ő képeivel kerestek párt. A modellnek a figyelmét egyik rajongója hívta fel, és el is küldte neki az oldalt. Ezért megkérte a követőit, hogy jelentsék azt.

– Nagyon sokszor visszaéltek a képeimmel, nem értem miért csinálják, hisz előbb-utóbb kiderül az igazság. Bár olyan is volt, hogy adományt gyűjtöttek a nevemben, ami már nem csupán átverés, hanem csalás is. Ezért is kérek mindenkit, hogy ne higgyenek el semmit, amit nem a hivatalos oldalamon találnak velem kapcsolatban – mondta a Ripost-nak a modell.

Sajnos pillanatnyilag csak ennyit tud tenni az ellen, hogy ne történjen hasonló vagy komolyabb probléma.

Nagyon szörnyű érzés, mintha ellopnának egy darabot az életemből! Ami a legrosszabb, hogy mit érezhetnek vajon az áldozatok?! Azok az emberek, akik megtalálják a fotóim, és csevegni kezdenek valakivel, akiről azt hiszik, én vagyok. Ráadásul, ami az én örömöm, az pont az áldozatok csalódása, hiszen előbb-utóbb kiderül, hogy az egész egy nagy kamu, egy borzasztó átverés

– szörnyülködött Fanni.