Veszélyben a Sztárban Sztár versenyzőjének karrierje

A Sztárban Sztár nem csak hatalmas kihívást jelent a versenyzőknek, de erőpróbának sem utolsó, hiszen szinte minden élő show-ban ki kell lépniük a komfortzónájukból és persze a saját hangszínüket is kint kell hagyniuk az öltözőben. Akad azonban egy versenyző, aki számára különösen kockázatos vállalkozás a Sztárban Sztár.

Trap kapitányt az ág is húzza (Fotó: TV2)



„Remélem, nem a műsorban ér véget a karrierem”



Molnár Tibor néhány napja a a Tények Plusz kamerája előtt árulta el, hogy orvosa drámai diagnózist közölt vele nemrég. - Izgulok, mert nagyjából két hete kiderült, hogy az évi háromszáz koncert miatt vagy izomrost szakadásom van a hasizmomban, vagy rekeszizom sérvem.

Az orvos szerint az egész éneklést és beatbox-olást abba kellene hagynom.

Remélem, hogy nem az élő műsorban fog véget érni a pályafutásom - mondta meglepően fesztelenül Trap kapitány.



„Van most a torkomban ez az ügy...”



A baj persze esetében sem jár egyedül. Az első élőshow-ra készülő énekesnek most a torkával is problémája van. Szerinte apósa ragaszthatta rá a nyavalyát. - Ha nem lenne ez a torokbajom, nem ijesztett volna meg ez a feladat. Voltunk ezen az imázsfilm forgatáson, amúgy nem biztos, hogy ott történt, mert az apósomnál is jártunk és ő is köhögött, ráadásul össze is fogdosott mindent. Így lehet, hogy ő a ludas. Szóval most van a torkomban ez az ügy, de bízom benne, hogy a kapitány nem veszti el a kormányzást - magyarázta a TV2-nek adott rövid interjúban Molnár Tibor.