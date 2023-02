Kiderült, ki miatt vállalta a Sztárban Sztár szereplést Judy - Videó

A legnagyobb hazai sztárok átalakulását hozza idén is a TV2 legnépszerűbb műsora, a Sztárban Sztár, amely már kilencedik évaddal startol a képernyőn február 19-én. Tizenkét énekes lép színpadra, de csak egyikük nyerheti el a legsokoldalúbb előadónak járó trófeát. A női versenyzők táborát erősíti az idén 25. jubileumát ünneplő Groovehouse énekesnője.

Kiderült, ki miatt mondott igent a TV2-nek Judy Fotó: Szabolcs László

"Nem ez az első alkalom, hogy megkerestek, eddig sikertelenül"

– mesélte a Borsnak Judy. - Nem azért, mert nem érdekes számomra ez a műsor, hanem mert én nem éreztem magamban elég erőt. Nagyon izgulós ember vagyok, mindig valahogy úgy feszegettem a saját határaimat, hogy állandóan azt éreztem, én ezt nem tudom megugrani. Hogy nem vagyok elég jó, hogy nem tudok elég jól utánozni, szöveget kell tanulni - ez egy nagy kihívás, meg sok idő. Mindig lebeszéltem magam róla, hogy ez nem az én műfajom. Idén először elgondolkodtam rajta!

Kiderült, ki miatt vállalta a szereplést

Barátai évek óta kérdezgetik, miért nem szerepel az ország házibulijában.

"Gyermekkoromban nagyon sokat utánoztam előadókat. Csepregi Éva, Szikora Robi, Fenyő Miki, Flipper Öcsi voltak a slágerek"

- árulta el az énekesnő. - Őket én mindig nagyon jól hoztam, mindig nagyon jól tudtam ezeket elviccelni. A gyerekkori barátaim mindig kérdezték, hogy te miért nem vagy még ebben a műsorban? Azért, mert ez egy annyira más műfaj... Mert ott kell lenni gesztusokban, mozdulatokban, hangban, táncban, meg fizimiskára, egyszerre 18 dologra kell figyelni. Azt éreztem, hogy ebben nem biztos, hogy jó leszek! Aztán egyszer jött a gyermekem és azt mondta: Anya, ebben te vagy a legjobb, értsd meg! Azt is hozzátette, hogy „Anya, Marics Peti ott lesz a zsűriben és imádom, és akkor találkozhatok vele minden vasárnap". Marics Petivel akar találkozni a gyerekem? Akkor OK… Viccet félretéve, nagyon izgulok, még most is és van olyan nap, hogy úgy kelek: nem lehetek ennyire hülye, hogy ezt elvállaltam.

Az izgalomtól fogyott

Az énekesnő a tőle megszokott mókás stílusban reagált arra, hogy mennyit fogyott. De azt nem tagadja, hogy az átalakulása önbizalmat adott neki.

- Az a durva, hogy a covid alatt néhány kilót felszedtem, mondjuk, ki nem? - kérdezte nevetve. - Konkrétan tíz kiló felszaladt. De igazából mindig is ilyen alkat voltam, ezért is vagyok nagyon büszke erre az átalakulásra, mert ehhez hatalmas kitartás kellett! Szeretnék példát mutatni azoknak a közel 50 éveseknek, hogy ennyi idősen is lehet életmódot váltani, átalakulni! Ha a műsorban éppen tangában, harisnyában, mellkidobós felsőben kell majd lennem, az nekem határfeszegetés lesz, az én komfortzónámon teljesen kívül lesz. Azonban pont ez lesz benne az izgalom, a kihívás, de rajtam már nem fog múlni!