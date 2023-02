Titokban újra együtt vannak L.L. Juniorék

A világ legszebb helye sem lehet elég gyönyörű, ha az embernek nincs kivel megosztania az élményt – tartja a bölcs mondás. L.L. Junior február elején vette a bőröndjét, hogy közel három hónapra áthelyezze a székhelyét a festői Dominikára, ahol a pihenés és napozás mellett még egy valószínűleg jól jövedelmező vállalkozást is indítson.

A tervei között az szerepelt, hogy a kisfiát, Lacikát is magával viszi, a gyermek édesanyja, Csilla azonban nem egyezett ebbe bele, így a zenésznek egyedül kellet nekivágnia a nagy útnak. A távollét az életének egy másik síkján, a szerelmi életében is változást hozott, hiszen a kedvesével, Dárdai Blanka énekesnővel is el kellett válniuk egymástól, ami őszinte szomorúsággal töltötte el mindkettejük szívét.

A zenész akkor a Borsnak azt mondta, hogy ez a különlét arra lesz jó, hogy kiderüljön, mennyire mélyek az érzések, amit egymás iránt táplálnak. Ha nagyon nem bírják egymás nélkül, akkor majd úgy is találkoznak.

Ebből a nyilatkozatból nem volt nehéz kitalálni, hogy – mivel Junior a vállalkozás miatt nem jöhet haza – Blanka lesz az, aki majd az énekes után utazik.

Lapunk legfrissebb információi szerint most jött el az idő, a szerelmesek újra egymás karjaiban vannak. A jelek árulkodók: Blanka eltűnt a városból, a telefonja egész nap ki van kapcsolva, Junior, aki rendszeresen posztol, napok óta síri csendben van a közösségi oldalain. A nagy hallgatásnak nem lehet más oka: nem szeretnék, ha bárki megtudná, hogy együtt vannak kint. Hogy az énekesnő ottléte mennyi ideig tart, azt nem tudni, de hallani olyan pletykákat, hogy Junior zenésztársaival közösen utazott ki – állítólag fél a repülőn, ezért sosem megy egyedül – és legalább egy hétig kint lesz.

Junior és Blanka között forr a levegő (Fotó: Instagram / L.L. Junior)